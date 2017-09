Gaat 3D-printen de wereldwijde handel om zeep helpen?

De opmars van 3D-printen kan grote gevolgen hebben. De fabricage van goederen zal verhuizen van 'productielanden' als China en Mexico naar westerse landen. Internationale handelsstromen nemen af, wat nadelig kan zijn voor een handelsland als Nederland. En als de VS veel producten met 3D-printers maakt, hoeft het land veel minder te importeren.

Sommige 3D-printers zijn tien tot honderd keer zo snel als de vorige generatie printers

Dit schrijven onderzoekers van ING in een studie over de gevolgen van 3D-printen. De studie geeft niet weer wat er kan gebeuren, maar wat er gaat gebeuren als het huidige tempo van investeringen in 3D-printen aanhoudt en als de technologie verder voortschrijdt zodat 3D-printen een bredere toepassing krijgt, zegt onderzoeker Raoul Leering. Het zou kunnen, zegt hij, dat in 2060 meer dan de helft van alle producten met 3D-printen wordt gemaakt. Het is ook mogelijk dat dat percentage al in 2040 wordt benaderd.

3D-printen, een productietechniek waarbij een 'printer' een product laagje voor laagje opbouwt, wordt nu met name toegepast in de machinebouw, de lucht- en ruimtevaart, de auto-industrie en bij de fabricage van medische hulpmiddelen zoals kunstheupen en -knieën. Meestal gaat het om producten die in kleine hoeveelheden worden gemaakt - al maakte Honda al een geprinte auto en Ikea een geprinte stoel. In de auto-industrie gaat het bijvoorbeeld om onderdelen voor luxe-auto's, in de machinebouw om mallen en armaturen. "Massaproductie met 3D-printers is wel mogelijk maar dan moet je honderd van die printers naast elkaar zetten. Dat is veel duurder dan wanneer je gewone machines gebruikt", zegt Leering.