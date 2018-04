Gaan we vanwege het gas bezuinigen, terwijl de economie op volle toeren draait?

Vallen de inkomsten uit het aardgas nu binnen of buiten het kader? Een voor de buitenwacht onbegrijpelijke, maar voor Haagse politici uiterst spannende vraag, die het Binnenhof dezer dagen enorm bezighoudt. Het antwoord op de vraag bepaalt of het derde kabinet-Rutte, terwijl de economie op volle toeren draait en de overheidsinkomsten dus steeds beter uitkomen, moet gaan bezuinigen of niet.

Komende maandag laat minister van financiën Hoekstra de coalitiepartijen weten wat de gevolgen zijn voor de begroting van dit jaar van het besluit de gasproductie uit het Groninger gasveld drastisch terug te schroeven. Zoals elke jaar zal hij ergens in mei in de Voorjaarsnota moeten aangeven hoe het er met de begroting voor het lopende jaar voorstaat. Om hoeveel geld het dit jaar gaat, is voor de coalitiegenoten op dit moment nog gissen, maar het zal al gauw een paar honderd miljoen euro zijn. In het Centraal Economisch Plan van vorige maand stelt het CPB dat 4 miljard kubieke meter gas minder oppompen de economische groei met 0,1 procent verlaagt en dat daardoor de inkomstenderving van de overheid rond de achthonderd miljoen euro zal liggen.

Bevende aarde Volgens het regeerakkoord zal dat bedrag bezuinigd moeten worden op de overheidsuitgaven, hoe weinig enthousiasme er coalitiebreed ook is om, nu het eindelijk weer goed gaat, alweer te gaan praten over bezuinigingen. De aardgasinkomsten zijn, op advies van de topambtenaren en op aandringen van vooral de VVD tijdens de formatie-onderhandelingen, binnen het zogenoemde kader gebracht. Dat kader, waarin voor de hele kabinetsperiode de inkomsten en het maximum aan uitgaven zijn vastgelegd, is bepalend voor vier jaar kabinetsbeleid. Toen de aardgasinkomsten berekend werden, was de aarde nog niet gaan beven in Zeerijp en had minister Wiebes van economische zaken dus ook nog niet tot drastische productiebeperking besloten. De PvdA pleitte er aan het einde van de vorige kabinetsperiode voor de aardgasinkomsten buiten dat kader te laten. Dat zou betekenen dat lagere inkomsten ook niet hoeven te worden gecompenseerd. De ChristenUnie is daar van de vier regeringspartijen het sterkst voor. Met als argument dat ten tijde van het opstellen van het regeerakkoord er nog geen besluit lag zover met de aardgasproductie terug te gaan. Het CDA (de partij van Hoekstra) is daar het felst tegen, terwijl de twee andere partijen, VVD en D66, vooralsnog hun kruit drooghouden. Binnen de vier partijen is desondanks niemand te vinden die nu graag zou willen bezuinigen. De economie draait op volle toeren en er staat geen enkel hoofd naar dergelijk slecht nieuws. Bovendien, er is een overschot op de begroting en hoe valt groepen die door bezuinigingen worden geraakt uit te leggen dat er niets anders op zit?