Gaan we straks lappen met Libra's?

Betalen in Nederland? Een eitje is het. “Het Nederlandse betalingsverkeer is zeer goed en efficiënt”, zeggen de macro-economen Mathijs Bouman (publicist) en Edin Mujagic, werkzaam bij vermogensbeheerder OHV. Ook in de landen met de euro is betalen door de bank genomen een fluitje van een cent – en kost weinig.

In principe biedt de ­Libra honderden miljoenen mensen toegang tot het internationale be­ta­lings­ver­keer. Goed voor hen, goed voor de wereldeconomie Edin Mujagic, econoom

Toch ziet Teunis Brosens, econoom en specialist digitale munten bij ING, kansen voor de Libra. “In Duitsland wordt nog veel met cash betaald en is geld opnemen bij een pinautomaat vaak duur. Italianen moeten veel betalen voor een betaalrekening. Daar kan de Libra betalen goedkoper en makkelijker maken. In andere Europese landen ook.”

Gemak wint van ergernis Brosens ziet nog een mogelijkheid: “Als je bij KLM een ticket koopt, krijg je de boarding pass via Whatsapp. Waarom dan ook niet via Whats­app betalen? Da’s makkelijker.” Mujagic: “Mensen houden van gemak. Facebook heeft, als het om privacy gaat, een beroerde naam. Toch ­gebruiken steeds meer mensen Facebook. Als puntje bij paaltje komt, wint het gemak het van de ergernis. Bij jongeren is dat zeker zo.” Mogelijk gaan bedrijven de Libra omarmen. Bij de 28 firma’s die het initiatief steunen, horen internet­bedrijven als Ebay (veilingen), Booking.com (hotelreserveringen) en Spotify (muziek). Waarom niet een hotel reserveren en dan meteen in dezelfde app betalen, in plaats van betalen-met-een-omweg, zoals via Ideal? Best kans dat de Ebay’s en Spotify’s het gebruik van de Libra gaan propageren. Buiten Europa zijn er zeker perspectieven, denken Bouman, Mujagic en Brosens. Neem Afrikanen die in het Westen werken of Indiërs in het Midden-Oosten, die sturen geld naar huis, een plek zonder banken. Ze brengen euro’s naar een bedrijf als Western Union dat ervoor zorgt dat het thuisfront in lokale valuta wordt uitbetaald. Maar de tarieven voor die dienstverlening zijn hoog. Een digitale munt met lage transactiekosten, zou voor hen een uitkomst zijn. “Bedrijven als Western Union krijgen last van de ­Libra”, voorspelt Bouman. Mujagic: “In principe biedt de ­Libra honderden miljoenen mensen toegang tot het internationale betalingsverkeer. Goed voor hen, goed voor de wereldeconomie. Zo bezien is de Libra in de kern een goeie zaak. Het is iets groots”. Brosens beaamt dat. Daarmee is niet gezegd dat de ­Libra meteen doorbreekt.

Vergunningen De Libra zal het publiek én bedrijven, waar ook ter wereld, moeten overtuigen. Facebook moet concurreren met banken (die niet bij het initiatief betrokken zijn) en met de Western Unions; met Adyen, het succesvolle Nederlandse bedrijf dat het betalingsverkeer voor firma’s als Ebay verzorgt; en met telecombedrijven in Afrika. Die concurrentiestrijd is niet zomaar gewonnen. Bovendien heeft Facebook, als het om ­bescherming van zijn klantgegevens gaat, een beroerde naam. En dan zijn er nog de ­autoriteiten. Want kan dat ­zomaar? Een nieuwe munt lanceren? Door een beursgenoteerd bedrijf? In principe wel, zeggen de macro-economen. Bouman wijst op boekenbonnen en de ‘noppes’, een ‘munt’ annex ruilmiddel waarmee in sommige gemeenten lokale diensten (een schoonmaak, een klusje, een autowasbeurt) kunnen worden betaald. Mujagic wijst op Duitse dorpen met een eigen munt. Vuistregel: zo lang het klein blijft en er niet aan kredietverlening wordt gedaan, bemoeien toezichthouders als de Nederlandsche Bank zich er niet mee. Facebook moet vergunningen aanvragen, menen de drie. Welke, en wanneer, is lastig te zeggen. Gebruikers van Libra’s moeten een wallet, een digitale portemonnee, aanhouden. Die wallets vallen onder het ­beheer van Calibra, een nieuw dochterbedrijf van Facebook. Daarvoor zal Calibra vergunningen nodig hebben. Als Calibra zich met kredietverlening gaat bezighouden, heeft het bankvergunningen nodig. Dan moet Calibra klanten screenen, aan fraudebestrijding doen, witwassen voorkomen en volledige openheid verschaffen over zijn buffers. Gaat Calibra geen leningen verstrekken, dan zit het in een soort schemergebied; een gebied waar niet echt regels voor zijn. Helemaal ingewikkeld wordt het als de Libra doorbreekt. De waarde ervan is gekoppeld aan die van staatsleningen en daarmee aan munten als de dollar, de euro en de yen. Maar wat als het vertrouwen in de Libra toch inklapt? En hoe moet het in landen met notoir instabiele munten, zoals de ­Argentijnse peso en de Zuid-Afrikaanse rand. Hoe pakt die ‘stabiele’ Libra daar uit? Mujagic: “Reken maar dat centrale banken in de ­wereld heel goed op die Libra gaan letten.”

