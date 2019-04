Gaan patiënten straks naar de drogist voor hun medicijn? Apotheken reageren afhoudend

Apotheker Sander van den Bogert begrijpt best dat drogisten via de huisartsen aan klanten willen komen. Dat huisartsen in Tiel en Brummen meegaan met de proef om meer samen te werken met drogisterijen, daar heeft de apotheker uit Boekel minder begrip voor.

Lees verder na de advertentie

“Voor de echte patiënt is dit een nadeel,” stelt Van den Bogert. Dat komt omdat de kwaliteit van advisering en medicatiebewaking bij de drogist lager is dan in de apotheek. “Bij de drogist krijg je te maken met de caissière die bij vragen hooguit iemand met een niveau mbo-4 (het hoogste mbo-niveau, red) kan raadplegen. Bij een apotheek is mbo-4 de minimumstandaard. Als er echt iets is, kan degene met een mbo-opleiding de apotheker om raad vragen. Die heeft een academische opleiding.”

Waslijst Mbo-4 is volgens de drogisterijen ruim voldoende voor zelfzorgmedicatie. Dat spreekt Van den Bogert ook niet tegen, “maar voordat je zo iemand in bijvoorbeeld Kruidvat te spreken krijgt, moet er wel echt iets aan de hand zijn”. Gedegen kennis van zelfzorgmiddelen is nodig, want deze medicijnen zijn volgens Van den Bogert niet ongevaarlijk. Dat zegt ook een van de deelnemende huisartsen aan het project in Brummen. Juist daarom doet hij mee met de proef. Hij hoopt door samenwerking met de drogisterijen beter inzicht te krijgen in wat zijn patiënten aan zelfzorgmedicijnen slikken. En hij hoopt dat drogisten actiever naar de huisarts verwijzen als er echt iets aan de hand is. Dat moeten drogisterijen nu ook al, maar in de praktijk gaat dat nogal eens mis, ziet Van den Bogert. “Ik kom regelmatig gevallen tegen van personen met allerlei aandoeningen die een waslijst aan zelfzorgmiddelen slikken. Bij een betere advisering door een apotheker hadden zij de medicijnen nooit meegenomen.”

Chronische aandoeningen Van den Bogert weet dat huisartsen bij hem in de buurt ook wel eens verwijzen naar een drogist. Bijvoorbeeld als producten in de apotheek niet op voorraad zijn. “Maar dan alleen als het om een gezond persoon gaat van bijvoorbeeld dertig jaar, of bij producten die geen wisselwerking hebben met andere medicijnen. Bij echte patiënten zullen ze dat niet doen.” Met echte patiënten bedoelt Van den Bogert mensen die iets ernstigs onder de leden hebben en personen met meerdere ziektes of chronische aandoeningen als diabetes. Zij slikken al medicijnen en nieuwe zelfzorgmedicatie kan de werking van deze middelen beïnvloeden. Nu is het niet de bedoeling van de proeftuinen dat de drogist meer ‘echte patiënten’ gaat behandelen. Het gaat nadrukkelijk om de kleine kwalen bij mensen die verder gezond zijn. Of de drogisten het onderscheid kunnen maken tussen een gezond persoon met een kleine kwaal en de echte patiënt, zal uit de proeven moeten blijken.

Lees ook:

Voor een kleine kwaal kan uw huisarts u straks doorverwijzen naar de drogisterij Drogisten en huisartsen gaan samenwerken om mensen met kleine kwalen, zoals verkoudheid, insectenbeten of schaafwonden, beter te helpen.