Gaan de voetbalvrouwen na de Noren ook de Denen verslaan?

Met opnieuw een tegenstander uit Scandinavië hervatten de voetbalvrouwen vandaag het EK. Op het Rotterdamse Kasteel treft Oranje Denemarken, dat vier jaar geleden op de Europese titelstrijd na strafschoppen door Noorwegen uit de finale werd gehouden. Bondscoach Sarina Wiegman noemde Denemarken gisteren op een persbijeenkomst in Rotterdam 'een energieke ploeg'. "Ze kunnen positiespel spelen, maar ze schuwen ook niet de lange bal te hanteren."

Lees verder na de advertentie

Denemarken neemt voor de tiende keer deel aan het EK, met drie halve finales als beste resultaten. In de kwalificatie maakte de ploeg van de op Groenland geboren bondscoach Nils Nielsen indruk. Na acht wedstrijden stond Denemarken tweede in de groep achter Zweden, met als doelcijfers 22 voor en 1 tegen. Net als Nederland begonnen de Denen dit EK met een 1-0 zege, op België.

Na een her­stel­trai­ning en wat bijkletsen met familie hebben we meteen de stap gemaakt naar Denemarken. Dat ging eigenlijk heel soepel Bondscoach Sarina Wiegman

Wiegman, die gisteren met een fitte selectie aan de laatste training begon, zei dat het niet moeilijk was om de immense vreugde na de victorie op Noorwegen te temperen. "Een dag na de wedstrijd was het euforisch, want we hadden heel veel indrukken meegemaakt. Na een hersteltraining en wat bijkletsen met familie hebben we meteen de stap gemaakt naar Denemarken. Dat ging eigenlijk heel soepel."

In de nabespreking van het duel met Noorwegen werd er nauwelijks gesproken over de verwachtingen, die vóór het EK al hoog waren en die na de eerste triomf alleen nog maar groter zijn geworden. "Dit soort zaken hebben we voorafgaande aan het EK besproken", zei Wiegman. "We zijn er ons van bewust, maar we moeten ons vooral focussen op het voetbal. We moeten structureel presteren om door te gaan op dit toernooi."

Op de Fifa-ranglijst ontlopen Nederland en Denemarken elkaar niet veel. Met de vijftiende plaats staan de Deense vrouwen drie plaatsen lager geklasseerd dan Oranje. Het is vandaag de tweede keer dat beide landen elkaar treffen op een eindronde van een EK. In 2009, het debuut van Nederland op een titeltoernooi, werd Denemarken met 2-1 verslagen. In de daaropvolgende jaren werden er nog drie oefenduels gespeeld, met drie overwinningen voor Nederland.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.