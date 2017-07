G20: met hangen en wurgen kwam er een slotverklaring

Het kostte wat hoofdbrekens en doorwerken tot diep in de nacht, maar de G20 is vandaag afgesloten met een slotverklaring waarin de mondiale vrijhandel overeind blijft, inclusief de instituten die die handel moeten garanderen. Ook staat er een veroordeling van protectionisme in.

Een dergelijke verklaring, nog niet zo lang geleden de normaalste zaak van de wereld, is tegenwoordig niet zo vanzelfsprekend meer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft als motto ‘America first’ en is een zelfverklaard tegenstander van grote vrijhandelsakkoorden, die volgens hem de Amerikaanse belangen schaden. Trump trok zich terug uit een dergelijk akkoord met landen rond de Stille Oceaan, en wil ook het Nafta-handelsverdrag met Mexico en Canada herzien.

Trumps meest recente steen des aanstoots op het vlak van internationale handel is de mondiale staalindustrie. Volgens Trump subsidiëren de Chinezen hun staalindustrie (die inmiddels de helft van de wereldproductie beslaat), waardoor de staalprijzen laag zijn en de Amerikaanse staalindustrie ten onder dreigt te gaan.

De dreiging van een handelsoorlog hing zo als een donkere wolk boven de G20-ontmoeting. In de slotverklaring werd de angel deels verwijderd, met een door de Amerikanen gewenste passage waarin marktverstorende subsidies werden veroordeeld en een onderzoek werd aangekondigd naar het mondiale staaloverschot. Of dat betekent dat Trump voorlopig geen tariefmuren zal bouwen, moet nog blijken.

Klimaat

De slotverklaring was zo, weliswaar met hangen en wurgen, op het vlak van handel “een G20-verklaring, niet een G19-verklaring”, aldus een EU-functionaris tegen de Wall Street Journal. Maar dat gold niet voor alle onderwerpen: over het klimaat was een diepe breuk te zien tussen Trump en de rest.

In de passage over dat onderwerp werd gesteld dat de vergadering ‘kennis heeft genomen van het besluit van de VS om zich terug te trekken uit het Parijs-akkoord’. De overige negentien leden schaarden zich eensgezind achter Parijs, ‘een onomkeerbaar proces’. Daarmee sneden ze Trump de pas af, die eerder suggereerde dat over Parijs misschien opnieuw onderhandeld kon worden. De Amerikanen slaagden er nog wel in om een verwijzing naar fossiele energie in de slotverklaring te smokkelen (‘De VS willen andere landen helpen om fossiele brandstoffen schoner en efficiënter te gebruiken’), tot leedwezen van vooral Europese deelnemers.

Zo liep de G20-top op diplomatiek vlak uit op een redelijk succes voor gastvrouw Angela Merkel. Maar dat was bij de gratie dat er niet veel meer te halen viel, en zegt niets over een gedeeld optimisme over waar het heen gaat met de wereld – ongerustheid overheerst. Zo stelde de Franse president Emmanuel Macron na afloop van de top ‘dat onze wereld nog nooit zo verdeeld is geweest’. “Middelpuntvliedende krachten zijn nog nooit zo sterk geweest, en onze gemeenschappelijke verworvenheden nog nooit zo bedreigd.”