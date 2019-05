FVD wil in Zuid-Holland besturen met VVD en CDA

Dat wil nog niet zeggen dat ze ook echt gaan besturen, want ze hebben een vierde partij nodig voor een meerderheid. Met een onderhandelingsakkoord op zak gaan ze die partner gaan ze de komende periode zoeken. VVD'er Hans Wiegel gaat ze daarbij begeleiden als informateur. De partijen zijn het volgens de NOS eens geworden over ‘allerlei zaken’: zo zou FvD gewoon meewerken aan de energietransitie, maar komen er in ruil daarvoor geen nieuwe windmolens op land de provincie. Een financieel akkoord ligt er nog niet.

Lees verder na de advertentie

Wiegel had een paar weken geleden juist pas op de plaats gemaakt, zodat FVD, VVD en CDA de tijd hadden om met elkaar te overleggen. Daarbij zijn ‘geen onoverbrugbare verschillen geconstateerd’, schrijven de drie partijen donderdag in een brief aan Wiegel. Forum voor Democratie werd bij de Statenverkiezingen op 20 maart de grootste partij in Zuid-Holland. VVD werd tweede, CDA zesde.

Lees ook: