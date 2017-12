Fuutjes met een doddige aars

In vennen in de duinen zie ik kleine, mollige futen. De eerste kleine fuut zie ik als ik even sta te kijken naar een waterhoen dat zich behoedzaam tussen twee meerkoeten door manoeuvreert. Het fuutje plopt ineens uit het water tevoorschijn in het kijkerbeeld. Het is grijsbruin en valt amper op. De vogel gunt me nauwelijks de tijd om scherp te stellen, of hij duikt alweer onder.