Futuristische Google-wijk in Toronto heeft verwarmde fietspaden

‘Bouw een stad en maak ons er de baas.’ Eigenlijk zou Google-moederbedrijf Alphabet dit wel willen. Toen topman Eric Schmidt deze woorden dinsdagavond in Toronto uitsprak maakte hij er echter snel een grapje van en voegde er aan toe: “Zo gaat het helaas niet en dat is maar goed ook”. Maar feit is dat Google een eigen stad wil. Het eerste stukje heeft het bedrijf inmiddels binnen.

Sidewalk - een zusterbedrijf van Google - heeft namelijk toestemming gekregen om een klein stukje van Toronto om te bouwen tot een experimentele ‘Google-wijk’. Inclusief zelfrijdende busjes, stoplichten die zich automatisch aanpassen, verwarmde fietspaden en ondergronds vrachtvervoer met robots. Overal in de wijk komen sensoren die alle beweging waarnemen en verkeersstromen moeten managen. Dinsdagavond kondigde Schmidt samen met onder meer de Canadese premier Justin Trudeau aan te beginnen met de ontwikkeling van de wijk. Over een jaar moet de eerste blauwdruk op tafel liggen.

De nieuwe buurt krijgt de naam ‘Quayside’ en wordt niet veel groter dan vijf hectare, de helft van de Jaarbeurs. Maar als het experiment slaagt hoopt Sidewalk samen met Waterfront Toronto, een partnerschap van Canadese overheden, uit te breiden naar het haventerrein Port Lands, een gebied van ruim drie vierkante kilometer vrijwel onontwikkeld gebied. Sidewalk wil een wijk bouwen met dezelfde inhoud als een normale stad: woningen, kantoren, winkelcentra, plaats voor cultuur en een ziekenhuis. Alleen dan volledig ondersteund door innovatieve techniek.

Leuker leven

Op deze manier krijgt Google de kans om alle snufjes die het ontwikkelt in de echte wereld te testen. Jarenlang zocht het bedrijf uit Silicon Valley een stukje land in de buurt van een stad waar ze dit konden doen zonder aan plaatselijke wet- en regelgeving op het gebied van bouw, transport en energie te hoeven voldoen. Die zoektocht eindigt bij Toronto. Hier wil Google demonstreren dat zij het leven in steden goedkoper, eenvoudiger, gezonder, schoner, veiliger en mogelijk zelfs leuker kunnen maken. Schmidt noemt de deal een hoogtepunt na tien jaar onderzoek.

Volgens Sidewalk levert het nieuwe stadsdeel zeker 5500 mensen werkgelegenheid en voor tienduizenden mensen huisvesting op. Het bedrijf, geleid door voormalig locoburgemeester van New York Dan Doctoroff, investeert 50 miljoen dollar in de ontwikkeling van de blauwdruk. Het plan uitvoeren zal veel meer kosten. Toronto levert het gebied, in ruil daarvoor verhuist het hoofdkantoor van de Canadese tak van Alphabet naar deze grootste stad van het land. Premier Trudeau noemt de wijk een voorbeeld van ‘gedurfde innovatie’ en hoopt dat in Toronto een model voor de rest van de wereld gebouwd wordt.