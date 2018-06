Fusie maakt Nederlands veilinghuis het grootste van Europa

Twee grote Nederlandse veilinghuizen gaan fuseren. Troostwijk, opgericht in 1930 en gericht op zakelijke klanten, bundelt de krachten met Auctio, dat als bekendste merk BVA Auctions heeft. Beide bedrijven waren het afgelopen jaar samen goed voor 6700 veilingen en anderhalf miljoen verkochte producten. Er werken ongeveer 350 mensen bij de fusiepartners. De fusie zal volgens een zegsman niet tot verlies van banen leiden. Het fusiebedrijf heet TBAuctions.

De reden voor de fusie is, aldus de zegsman, dat beide bedrijven fors moeten investeren. Klanten verwachten meer van een veilinghuis dan alleen maar veilen. Ze willen dat veilinghuizen de gekochte waren komen brengen of dat gekochte spullen, bijvoorbeeld machines, worden gedemonteerd en later bij de kopers weer gemonteerd.

Ook vragen kopers of veilinghuizen allerlei administratieve zaken voor hen willen regelen. Volgens de woordvoerder stond zowel Troostwijk als Auctio voor miljoeneninvesteringen in software en informatietechnologie om dat soort zaken in goede banen te leiden. Die kosten kunnen nu worden gedeeld en over een hogere omzet uitgesmeerd.

Minder faillissementen Troostwijk veilt vooral bedrijfsinventarissen en vastgoed en is gericht op zakelijke klanten. BVA richt zich meer op gewone consumenten. Jarenlang waren, meldt de woordvoerder, artikelen uit faillissementen de belangrijkste bron van inkomsten voor beide bedrijven. Omdat het aantal faillissementen de laatste jaren sterk is gedaald, is dat veranderd. Ze zijn nu goed voor zo'n 10 procent van de omzet. Bedrijfsbeëindigingen zijn nu een flinke inkomstenbron. Een relatief nieuwe bron is de veiling van zendingen die webshops retour hebben gekregen van klanten. Troostwijk en Auctio veilen alleen online. Troostwijk deed zijn laatste fysieke veiling in 2007, BVA werd in 2003 al als online veilinghuis opgericht. In het eerste jaar trok de website 10.000 bezoekers. Dat waren er vorig jaar 5,2 miljoen, meldt de woordvoerder. De bedrijven hebben samen een omzet van 288 miljoen euro. Dat is de zogeheten veilingomzet, het brutobedrag dat de veilinghuizen zelf aan veilingen overhouden. Troostwijk en BVA hebben in achttien landen kantoren en trekken kopers uit meer dan 120 landen. De veilinghuizen veilen van alles. Een greep uit het aanbod: laboratoriumapparatuur, machines om metaal te bewerken, machines om fruit te verwerken, tractoren, hoogwerkers, ledlampen, graafmachines, laptops, auto's, meubels, keukenmateriaal en kantoorinventarissen. Het fusiebedrijf wil zich meer richten op landen waar veilen nog niet is ingeburgerd, en op branches die groeien, zoals onroerend goed, kunst en antiek, metaalbewerking, bouw en infrastructuur. TBAuctions claimt het grootste online veilinghuis van Europa te zijn.