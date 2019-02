Funderingsproblemen beheersten het leven van Martine. ‘Ik was daar helemaal niet meer gelukkig’

Zaandam, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Dordrecht; het zijn maar een paar van de steden in en rond het Groene Hart die al jaren kampen met funderingsproblemen. In deze gemeenten staan vele tienduizenden huizen waarvan de fundering vroeg of laat hersteld moet worden, omdat ze anders simpelweg instorten.

De droge zomer van vorig jaar heeft de situatie aanzienlijk verslechterd, stelt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek KCAF. Door de extreem lage grondwaterstand klinkt de bodem in klei- en veengebieden verder in, of treedt paalrot op bij houten funderingspalen die droog komen te staan. Het speelt vooral in het westen van het land.

"We krijgen de laatste twee jaar echter steeds vaker klachten die niet uit de traditionele probleemgebieden komen, maar ook uit de gebieden waarvan we dachten: daar is niets aan de hand", zegt Dick de Jong, directeur van het KCAF. Hij noemt het voorbeeld van Zevenaar waar eind vorig jaar dertig huizen plotseling scheuren begonnen te vertonen.

Op basis van eerdere onderzoeken en het aantal woningen in nieuwe risicogebieden, becijfert het KCAF nu dat de komende decennia mogelijk een miljoen huizen in Nederland funderingsproblemen krijgen. "Het is niet zo dat er nu al een miljoen kapotte woningen zijn, maar bij dit aantal bestaat het risico", zegt De Jong.

Bewustwording

Funderingsproblemen spelen vooral bij huizen van voor 1970, volgens CBS-cijfers ongeveer de helft van de totale woningvoorraad van 7,7 miljoen huizen in Nederland. Veel van deze huizen staan 'op staal' - met muren die direct op de ondergrond zijn gebouwd, of op houten palen. Die hebben een beperkte levensduur, vooral als de paalkoppen langere tijd droog komen te staan.

"En als we weer een droog voorjaar krijgen en een droge zomer, dan wordt de situatie nog ernstiger", waarschuwt De Jong. "Daarom is bewustwording bij kopers en eigenaren zo belangrijk."

Gouda is een van de gemeenten die kampen met funderingsproblematiek. "We hebben hier straten die zo verzakt zijn dat bewoners hun garage niet meer in kunnen rijden", zegt wethouder Hilde Niezen. "Iedere keer moeten we weer straten, riolen en wegzakkende parken ophogen. Voor een gemeente als Gouda is het onderhoud vaak twee keer zo duur als elders, en dat kunnen we ons gewoon niet permitteren."

De Goudase wethouder is ook voorzitter van het Platform Slappe Bodem, waarin onder meer gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Iedereen heeft in dat poldermodel zijn rol en verantwoordelijkheden, maar die zijn nogal eens tegenstrijdig, aldus Niezen.

"De verantwoordelijkheden van de verschillende instanties moeten aangepast worden. We zitten in een gezamenlijke patstelling en daar moeten we doorheen breken door meer buiten de lijntjes te kleuren", bepleit Niezen. "Dit poldermodel laat ons alleen maar verder naar beneden zakken."