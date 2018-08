Fugro heeft het eindelijk weer wat drukker, maar de zorgen blijven

Daarmee zijn de donkere jaren voor Fugro, dat ruim 10.000 werknemers telt van wie zo’n 800 in Nederland, overigens nog niet voorbij.

Fugro werd als weinig andere bedrijven getroffen door de daling van de olieprijs die in 2014 inzette en die ertoe leidde dat olie-en gasconcerns het mes zetten in hun investeringen. In 2014 waren die concerns nog goed voor 2 miljard euro aan opdrachten. Drie jaar later was dat gedaald tot 855 miljoen. Die enorme daling noopte Fugro tot de verkoop van schepen en bedrijfsonderdelen, een loonstop, andere kostenbesparingen en het schrappen van meer dan 3000 banen. Van 2014 tot en met 2017 leed het bedrijf een verlies van 1,3 miljard euro.

Prettig

Verlies leed Fugro ook nog in de eerste helft van dit jaar: 40,5 miljoen, waarvan ruim 20 miljoen een gevolg was van enkele buitenlandse valuta die minder waard waren geworden. Maar de omzet steeg wel, met bijna 3 procent en met ruim 16 procent als die valutaschommelingen en de verkoop van bedrijfsonderdelen niet wordt meegerekend.

Prettig voor Fugro was vooral dat olie- en gasconcerns weer vaker in Leidschendam aanklopten. De olie –en gassector is goed voor 56 procent van Fugro’s omzet. Het bedrijf verwacht de komende jaren meer heil en opdrachten uit die hoek. De wereldwijde vraag naar olie (nu 97 miljoen vaten per dag) zal stijgen (naar 104 miljoen vaten per dag in 2022) terwijl de productie uit bestaande velden terugloopt. Dat moet er volgens Fugro wel toe leiden dat oliemaatschappijen weer meer gaan investeren – wat ze mondjesmaat al doen overigens.

Fugro had het ook drukker met opdrachten van bouwers van gebouwen, infrastructuur en windparken. Bodemonderzoek voor windparken is inmiddels goed voor bijna 10 procent van Fugro’s omzet: het bedrijf deed onder meer onderzoek in de Noordzee, de Verenigde Staten en Azië. Bestuursvoorzitter Oystein Loseth verwacht de komende jaren meer omzet uit die sector.