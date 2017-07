Froome stelt zijn gele trui veilig, Bodnar wint de tijdrit

De tijdrit over 22,5 kilometer met start en finish in het Stade Vélodrome van Marseille werd gewonnen door de Pool Maciej Bodnar. Een andere Pool, Froome's teamgenoot Michal Kwiatkowski, werd tweede. Bodnar, die rijdt voor BORA-hansgrohe, was één seconde sneller dan zijn landgenoot.

Lees verder na de advertentie

Froome gaf zes tellen toe op de ritwinnaar en gaat normaal gesproken de Tour winnen zonder een ritzege. De laatste keren dat dat gebeurde was in 1990 (Greg Lemond) en 2006 (Oscar Pereiro). Het wordt de vierde Tourzege voor Froome, die eerder won in 2013, 2015 en 2016.

Froome begon de tijdrit door Marseille met een voorsprong van 23 seconden op de Fransman Romain Bardet en 29 op de Colombiaan Rigoberto Urán. Urán sloot de tijdrit af als achtste met 31 seconden achterstand op Bodnar. Bardet had geen goede benen en moest aan de streep 2 minuten en 3 seconden toegeven. Hij zakte daardoor een plaatsje en bleef maar net op het podium. Het verschil met de nummer vier in het klassement, de Spanjaard Mikel Landa, is één seconde.

In het eindklassement heeft Froome, als er zondag geen gekke dingen gebeuren, een marge van 54 seconden op Urán. Bardet wordt derde op 2.20.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.