Froome logenstraft sceptici en wint de Vuelta

Na vijf eerdere pogingen loste de viervoudig Tourwinnaar eindelijk een belofte uit 2011 aan zichzelf in. Het was in Spanje waar zijn succesvolle en stormachtige carrière in gang werd getrokken. De 32-jarige Engelsman wilde nu voor eens en altijd zijn "favoriete" koers winnen.

Het moet gezegd: niet veel kenners gaven een stuiver voor zijn kansen nauwelijks anderhalve maand na een zwaar bevochten vierde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Ook de schrijver van dit artikel niet. Froome logenstrafte iedereen die meende dat een dubbel tot de verworvenheden van het dopingtijdperk behoorde. Een ultieme krachttoer die alleen uit een ampul of bloedzak kan komen. Of zij die geloven dat het wielrennen dermate geëvolueerd is, zwaar en concurrerend is geworden dat twee grote ronden winnen in een en hetzelfde seizoen een reliek uit het verleden is.

Froome veegde in drie weken alle vooroordelen met een onverzettelijke cadans van tafel. Hij verdrong sinds dit weekeinde Alberto Contador (2008, Giro en Vuelta) uit de boeken als laatste dubbele winnaar. Sterker nog wellicht is dat slechts twee renners voor Froome zowel de Vuelta als de Tour wisten te winnen: Anquetil (1963) en Hinault (1978). Het tekent Froomes eerzucht en drang dat hij een van de meest lastige wieleruitdagingen als sportief streven heeft genomen.

Het contingent Nederlandse kanshebbers dat aan deze Vuelta meedeed, kijkt met gemengde gevoelens terug

Niet eerder leken zijn woorden zo gemeend als zaterdag na een slopende beklimming die door de afzwaaiende Contador werd gewonnen. "Dit is een ongelofelijk gevoel. En wat een manier om die loodzware raceweken zo af te sluiten, met de Vuelta-Tourdubbel." Froome, derde op de Angliru, liet de afscheidnemende Contador de eer. Zijn eigen moment van glorie volgde gisteren op het podium in Madrid.

Contador passeert voor de laatste keer de finish als professioneel wielrenner. © EPA

Contador Voor Contador was de Vuelta zijn laatste wedstrijd. Hij knokte drie weken lang tegen de zichtbare slijtage op zijn ledematen. Dat de 34-jarige zaterdag in stijl zijn met dopingcontroverses doorspekte loopbaan kon afsluiten, was feitelijk een cadeau van de Brit. Contadors laatste zege dateerde van juni vorig jaar. De Spanjaard speelde het stukje theater voor het meelevende thuispubliek perfect mee. Op de finishstreep voerde hij nog een keer zijn pistoolgebaar op. 'El Pistolero' is vanaf vandaag erfgoed. Het contingent Nederlandse kanshebbers dat aan deze Vuelta meedeed, kijkt met gemengde gevoelens terug. Revelatie Wilco Kelderman reed tot een paar kilometer onder de top van de Angliru op een podiumplek. De slotmeters bleken na drie weken net iets te veel van het goede voor de 26-jarige ploeggenoot van Tom Dumoulin. Hij viel terug naar een vijfde plek in het eindklassement. Kelderman toonde in elk geval aan dat hij wel degelijk de klassementsrenner is waarvoor hij tijdens zijn opleiding werd gehouden. Steven Kruijswijk kende een zwakke eerste week in Spanje. Hij veerde pas de voorbije dagen weer op. Maar van de vorm waarmee hij vorig jaar iedereen verbaasde in de Giro d'Italia was geen moment sprake. Kruijswijk zei desondanks dat de uitslag, hij eindigde als negende, hem "genoeg perspectief biedt voor de toekomst". En dan is er nog Wout Poels, de secondant van Froome. De Limburger reed zijn kopman over de Spaanse bergen. Soms moest zelfs de Engelsman lossen onder de pedaalslagen van de Nederlander. Hij is tot veel meer in staat dan een dienende rol. De vraag is hoelang de 29-jarige klimmer/tijdrijder zich nog schikt in de rol van knecht. Poels heeft een contract bij Sky tot eind 2019.

