Froome heeft geen boodschap aan het sprookje van Jetse Bol

Het leek zo mooi: een gehypet sprookje met een gelukkig einde. De Nederlander Jetse Bol reed gisteren zo'n zestig kilometer lang in de virtuele leiderstrui in de Vuelta.

Bol, uitgerangeerd na een beloftevolle toekomst zo leek het, die via omzwervingen de wereld nog een keer van zijn talenten wilde overtuigen, stond op het punt Chris Froome af te lossen als klassementsleider in de Ronde van Spanje.Het had een jubelend en passend einde, of beter gezegd, nieuwe episode kunnen inleiden voor de 27-jarige renner, die ooit een voorbeeldige toekomst werd toegedicht maar uiteindelijk bleef hangen in de achterhoede.

Bol weet waar zijn tekortkomingen liggen

Bol is van de lichting Tom Dumoulin en Wilco Kelderman, renners die wél hun potentie wisten te benutten. Begonnen, als zovelen, bij Rabo Continental, de opleidingsploeg van de banksponsor, reed Bol zich in de kijker tijdens kleine ronden. Bol was het archetype van de befaamde opleiding. Hij kon alles: klimmen, tijdrijden. En winnen.

Een jonge hond die zijn potentieel echter verspeelde, ergens onderweg richting zijn beloofde land. Bol eindigde uiteindelijk dit jaar bij het Colombiaanse Manzana-Postobón, een pro-continentaal team, niet te verwarren met de gelijknamige ploeg uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw waar blikvanger en Colombiaanse held Luis Herrera tot de verbeelding sprak.

Wildcard Postobón 2.0 dus. De ploeg kreeg een wildcard voor de Vuelta van dit jaar. Niet omdat Bol de enige Europeaan is in de gelederen, of omdat de ploeg overloopt van talent. De beste en meest belovende Colombianen vinden sinds jaar en dag namelijk emplooi in het buitenland. Nee, Postobón kreeg een uitnodiging om veel minder verheven redenen. Zuid-Amerika is voor de zieltogende Spaanse economie namelijk nog altijd van levensbelang. Wat maakt het dan nog uit dat zo'n ploeg sportief weinig voorstelt? Bol was een koopje voor de Colombianen, toen hij eind 2016 een verbintenis aanging voor een jaar. De lange Nederlander had weinig eisen, begrijpelijk gezien zijn magere resultaten tot dusverre. Postobón moet zijn terugkeer inluiden, klonk het deze week bij herhaling in de media. Aan Bol zal het niet hebben gelegen als de profeten ongelijk krijgen en hij uiteindelijk wegzakt, verder in de anonimiteit. De Nederlander reed dezer dagen op de toppen van zijn kunnen. Dinsdag eindigde hij als tiende en gisteren sloot hij aan bij een ontsnapping, die uiteindelijk succesvol bleek voor Aleksej Loetsenko. Bol eindigde als achtste, op iets meer dan twee minuten van de winnaar.

Eén plekje En daarmee had Bol alles uit zijn benen gepeurd. Had er meer ingezeten? Met wat goede wil één plekje wellicht, maar er zaten in de kopgroep renners bij die beter klimmen dan hij, was zijn nuchtere reactie na afloop. Bol weet waar zijn tekortkomingen liggen. En met Froome, die besloot richting de zware slotklim bij Alcossebre, Ermita de San Lucia, zijn manschappen nog eens aan te sporen, slonken Bols kansen op een sprookje. De Brit was geenszins van plan zijn leiderstrui zomaar weg te geven. Helemaal niet aan een onbeduidende coureur uit Nederland. "Het is lang geleden dat ik die trui nog droeg", zei Froome nadat hij maandag het rood veroverde. "Lekker om dit ding weer aan te trekken en de koppositie te hebben in de Vuelta." Zeker Bol ging hem niet uit die trui werken. Dat weet de Nederlander na gisteren nu ook.

