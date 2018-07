Froome en Thomas: zal de leerling sterker worden dan de meester?

De duivelse Geraint Thomas, lispelend naar de Nederlander, die hem daarvoor had teruggereden naar zijn baas - Christopher Froome.

Het tempo is even helemaal weg. Froome hapt naar adem als een vis op een bergwand. We zullen nooit precíes weten wat Thomas aan Dumoulin vroeg, maar laten we het invullen. Het vormt immers de opmaat naar het koningsdrama binnen Sky, dat de slotweek van de Tour in zijn greep zal houden. Thomas rook de zwakte van zijn baas: 'Psst, Tom: rijden - aan jou de etappe!'

In die Sha­ke­spe­a­ri­aan­se alpenrit zat meer politiek drama dan een seizoen 'House of Cards'

Maar Dumoulin schudde van nee. De witte ridder uit Maastricht weigerde een snok te geven aan het mes, dat Thomas zijn kopman langzaam in diens rug heeft gepriemd. Zelf dan gaan? Nee: Geraint krijgt nét te dik betaald om publiekelijk de keizer af te zetten. Maar wat wint komende week: de roem of het geld?