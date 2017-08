Froome droomt van ongeloofwaardige dubbel

Heeft hij de harde feiten naast zich neergelegd die vertellen dat twee grote ronden rijden na elkaar een reliek is uit het verleden? Heeft hij iets of iemand wat te bewijzen in Spanje?

Er zit Froome om maar meteen met de hoofdreden in huis te vallen, wat dwars. De 32-jarige Engelsman werd drie keer runner-up in Spanjes wielermonument. In 2011, 2014 en 2016 boog hij het hoofd voor respectievelijk Juan José Cobo, Alberto Contador en Nairo Quintana. In alle drie gevallen bedroeg het tijdsverschil amper anderhalve minuut. "Ik heb hier nog onvoltooid werk liggen", zei hij over zijn drive om nog eens drie weken lang alles uit de kast te halen.

Waarom zou de viervoudig Tourwinnaar zijn kaarten op voorhand op tafel gooien?

Voor die uitleg valt nog wel wat te zeggen. Froome was een relatieve 'nobody' toen hij in 2011 als 26-jarige snotneus opzien baarde in de Vuelta. Een bleke, slungelachtige Brit hield zich in het hooggebergte met speels gemak staande. Uiteindelijk kwam hij 14 seconden te kort voor de rode leiderstrui.

Minder geloofwaardig was zijn andere uitleg voorafgaand aan deze 72ste editie. Zijn onderbuikgevoel vertelde Froome dat de puzzelstukken dit jaar misschien weleens op hun plek kunnen vallen. "Ik heb een goed gevoel over de Vuelta", zei hij in een video-interview opgenomen tijdens een trainingskamp.

Zou het kunnen dat hij geprikkeld is door de opmerking onlangs van Eddy Merckx dat "om een groot kampioen te zijn je meer moet kunnen dan vier keer de Tour winnen"? Hij draaide om de brij heen, toen Froome vorige week om een reactie werd gevraagd. "Dit zijn andere tijden. Niemand rijdt nu nog én de klassiekers én de drie grote ronden."

Op die uitleg valt weinig af te dingen. Maar waarom dan wel de Tour en Vuelta? De laatste renner die een dubbel realiseerde was Alberto Contador in 2008. Toeval of niet, maar het was het jaar dat het medisch paspoort voor wielrenners zijn intrede deed. Contador beperkte zich overigens tot de Giro en Vuelta. De Tour, doorgaans zwaarder aangemerkt dan de ander twee, sloeg de Spanjaard wijselijk over.

Chris Froome wacht op zijn fiets voor de start van de Ronde van Spanje. © AFP

Zand in de ogen Froomes uitleg klinkt weinig overtuigend. Hij zegt gemotiveerd te zijn tot op het bot. Maar dat roept de rest van het deelnemersveld net zo hard. De Engelsman moet niet alleen afrekenen met een overdaad aan bergetappes deze weken, maar ook nog eens met meer concurrenten dan in de Tour, waarvan sommigen deze Vuelta hebben uitgekozen als hun hoofddoel. Zij hebben zich in tegenstelling tot Froome het hele seizoen kunnen verschuilen. Waarom zou de viervoudig Tourwinnaar zijn kaarten op voorhand op tafel gooien? Aannemelijker is dat hij de concurrentie zand in de ogen strooit. Zijn ploeg Sky heeft met de Spanjaard Mikel Nieve en vooral Wout Poels twee alternatieve kopmannen in de gelederen. Zij zouden met het spotlicht op Froome zomaar aan de aandacht kunnen ontsnappen van de rest. Froome staat na twee etappes op een negende plek. De ploegentijdrit zaterdag werd gewonnen door het Amerikaanse BMC. De Belg Yves Lampaert ontregelde zondag met een succesvolle aanval een massasprint.

