FrieslandCampina in de clinch met boze boeren

Het valt niet mee om FrieslandCampina te zijn. Aan de ene kant moet de zuivelcoöperatie haar leden (zo’n 19.000 melkveehouders) tevredenstellen, terwijl het bedrijf tegelijkertijd het gevecht in de supermarkt wil winnen met de producten die van die geleverde melk gemaakt worden: Optimel, Fristi, Chocomel, Friesche Vlag, Frico. En dat is nog maar het topje van de zuivelberg.

De dubbelrol van het concern schuurt, nu FrieslandCampina heeft aangekondigd om melkveehouders die meer melk leveren dan collectief is afgesproken, te korten op de prijs van de te veel geleverde melk. Dat levert boze boeren op.

“Je kunt zo’n maatregel wel heel generiek gaan aankondigen, maar hier pak je bedrijven dubbel mee”, zegt Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en zelf lid van FrieslandCampina.

Wij brengen in feite alleen maar een correctie aan. Wij brengen de markt op het erf, zou je kunnen zeggen. Woordvoerder Jan-Willem ter Avest van FrieslandCampina

Een te grote melkstroom heeft voor FrieslandCampina tot gevolg dat talloze liters melk onder de garantieprijs, het gegarandeerde bedrag voor de geleverde melk, via producten als foliekaas, melkpoeder en magere melk worden verkocht. Ter Avest: “Dat zijn producten aan de onderkant van de markt, waar wij eerder verlies dan winst op maken.”

Maar melkveehouders korten op hun productie, is volgens Wiegersma niet de oplossing: “Boeren hebben geïnvesteerd in stallen en grond omdat het signaal van de coöperatie altijd was dat de bomen tot in de hemel groeiden. Nu moet het ineens allemaal weer worden teruggedraaid, waarmee de boeren het kind van de rekening zijn.”

Pokerspel Met de maatregel wil FrieslandCampina het melkaanbod beter afstemmen op de afzet. Daarbij gaat de coöperatie uit van een jaarlijkse groei van circa 1,5 procent. Groei daarboven is ook mogelijk, maar tegen een prijs. Een veehouder die meer melkt dan de afgesproken groei, krijgt niet de garantieprijs voor melk maar 10 cent per kilo minder. “Maar waarom stijgt die aanvoer?”, zegt Wiegersma. “Omdat de melkveehouder ook een ondernemer is. Die moet ook produceren, die heeft ook zijn kostprijs.” Volgens hem is het ‘een pokerspel’ waarbij het grote zuivelconcern, als marktleider, bepaalt. Want het valt misschien niet mee om FrieslandCampina te zijn, maar het valt tegenwoordig óók niet mee om melkveehouder te zijn, stelt Wiegersma. Daar zouden ze volgens hem wel iets meer rekening mee mogen houden. “FrieslandCampina is een multinational met een coöperatief sausje.” De branchevoorzitter begrijpt ook niet goed waarom het zuivelconcern ( 23.675 medewerkers, jaaromzet: 12,1 miljard euro) de maatregel op eigen houtje neemt: “Zij zijn de enigen die dit doen. En ja, dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Maar moet je het aanpassen van de melkstroom niet Europees regelen? Men had bovendien kunnen weten dat er overproductie zou ontstaan. Dit plan om de melkaanvoer aan banden te leggen komt jaren te laat.”

Marktgedreven aanbod FrieslandCampina vindt niet dat ze ‘de melkaanvoer aan banden legt’. Woordvoerder Jan-Willem ter Avest laat desgevraagd weten: “Nee, dat is niet wat wij doen. Collectieve én individuele groei blijft mogelijk. Wij willen een gebalanceerd, marktgedreven aanbod van melk. Wij brengen in feite alleen maar een correctie aan. Wij brengen de markt op het erf, zou je kunnen zeggen.” En het is de huidige markt, zo stelt het concern, die het noodzakelijk maakt dat er wordt ingegrepen. Ter Avest: “Voor alle duidelijkheid: wij zijn er in eerste instantie voor de boeren. Maar als het evenwicht in de markt zoek is snijden uiteindelijk alle partijen elkaar in de vingers.” FrieslandCampina wijst erop dat veruit de meeste leden geen last van de maatregel zullen hebben en dat de garantieprijs voor melk gewoon blijft staan. “Vroeger ging een teveel aan melk ten koste van alle leden, nu krijgen alleen de leden die boven de groei van het collectief uitkomen een inhouding op de te veel geproduceerde melk.”