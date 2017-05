Frans Keurentjes had de finish al in zicht, tot vorige week een rechter de finishlijn naar achteren trok. De voorzitter van FrieslandCampina weet wat hem te doen staat. “Koers houden.” Dat roept hij niet alleen tegen zichzelf, maar ook tegen de ruim 13.000 melkveehouders die soms niet meer weten wat ze moeten doen.

Met ‘koers houden’ bedoelt Keurentjes dat melkveehouders moeten vasthouden aan het fosfaatreductieplan. Oftewel: het koeienoverschot terugbrengen waardoor er minder mest en dus fosfaat in het milieu terecht komt. Fosfaat zorgt voor vervuiling van grond- en oppervlaktewater. Daarom is er een limiet aan de hoeveelheid die een land mag produceren. Nederland zit daarboven. Dus spraken de zuivelindustrie en het ministerie van economische zaken af om koeien naar de slacht te brengen en het voer te veranderen zodat de mest minder fosfaat bevat. Daarnaast geeft de overheid boeren die overwegen te stoppen een laatste zetje met een geldbedrag.

Dat zorgt voor verwarring bij de boeren die wel koeien wegdoen. Keurentjes, zelf ook melkveehouder, merkte het aan de gesprekken die hij voerde met andere boeren. “Vandaar de oproep: ga door waarmee we bezig waren. Zo willen we helderheid geven over wat te doen.”

De melkveehouders liggen op schema, maar vorige week was daar ineens die rechterlijke uitspraak. In een kort geding bepaalde de rechter dat de 52 melkveehouders die de zaak aanspanden hun koeien niet naar de slacht hoeven te brengen. Zij hadden geïnvesteerd omdat ze dachten dat uitbreiding mogelijk was. Ook waren er onder de eisers biologische boeren die werden vrijgesteld van de slachtplicht omdat zij niet bijdragen aan het fosfaatoverschot.

Uitzonderingspositie

“Er zijn veel individuen of groepen die vinden dat zij in een bijzondere situatie zitten”, zegt Keurentjes. “Ik ga daar verder niet op in. Of je nu een gangbare of een biologische veehouder bent, het reductieplan geldt voor iedereen.”

Volgens Keurentjes heeft de rechter zich niet uitgesproken over groepen, ook niet over biologische boeren. De uitspraak ging over een groep die in de problemen is gekomen. Dat lot treft melkveehouders die leningen hebben afgesloten om grond te kopen en stallen te bouwen terwijl ze nu door het fosfaatplan niet mogen uitbreiden, maar zelfs moeten krimpen.

Staatssecretaris Martijn van Dam denkt erover de uitspraak aan te vechten. Andere melkveehouders hoeven volgens hem niet te denken dat zij automatisch ook in aanmerking komen voor de vrijstelling.

Het gevaar dat Nederland de uitzonderingspositie verliest, is volgens Keurentjes niet groter na de uitspraak. Althans, niet zolang de melkveehouders doorgaan met het uitvoeren van het plan om de veestapel te verkleinen. “De aanpassingen die de rechter oplegt, mogen ons niet in de weg staan.”