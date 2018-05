Friesland blijkt opeens een Europese parel

Op zoek naar een bijzondere reisbestemming in Europa? Dan kun je volgens ’s werelds grootste reisgidsenuitgever prima in eigen land blijven. Vandaag wordt bekendgemaakt dat Friesland dit jaar op nummer drie staat in de jaarlijkse top tien van Lonely Planet’s Best in Europe. Achter het Italiaanse Emilia-Romagna en het Spaanse Cantabrië, maar vóór onder andere de Franse Provence, het Schotse Dundee en de Kleine Cycladen in Griekenland.

De provincie is door een onafhankelijke jury gekozen uit honderden Europese bestemmingen die werden ingestuurd door reisgidsenauteurs, redacteuren van verschillende Lonely Planet-kantoren en negen internationale magazines. Zij prijzen Friesland om haar hoofdstad Leeuwarden, het uitgestrekte landschap, de Friese Waddeneilanden en de culturele evenementen die er plaatsvinden.

Een van die redacteuren is Sara van Geloven, hoofdredacteur van de Nederlandse editie van Lonely Planet magazine. Ongeveer een jaar geleden tipte zij de noordelijke provincie bij de organisatie.

De uitkomst was voor haar verrassend. Na een negende plaats van Texel in 2016, een achtste plaats van Amsterdam in 2015 en een vermelding van Rotterdam in de top tien van best te bezoeken steden, heeft Friesland dit jaar met een derde plek de hoogste notering ooit van een Nederlandse bestemming.

Verborgen parels Het doel van de lijst is mensen van gebaande paden te laten wijken en ze kennis te laten maken met de ‘verborgen parels’ van Europa. Daar heeft Friesland er volgens Van Geloven meerdere van, waaronder de Friese Waddeneilanden. “Die zijn zó uniek, met een geheel eigen ecosysteem dat op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat. Daarnaast is de sfeer op de eilanden nog zeer authentiek.” De derde plaats valt samen met de status van Leeuwarden-Friesland als Europese culturele hoofdstad 2018. Niet toevallig, zegt Van Geloven. “Dit was een belangrijke reden voor de hoge notering. Er wordt dit jaar uitgepakt met een veelzijdig programma van kunstinstallaties, festivals en evenementen. De tentoonstelling van Escher in het Fries Museum is ongekend populair, The Tall Ships Races komen in Harlingen.” Of de hoge notering invloed zal hebben op het toerisme, vindt Van Geloven moeilijk te voorspellen. “We kunnen het niet meten, want er zijn tal van redenen om ergens naartoe te reizen. Wel hopen we met deze lijst reizigers te stimuleren alternatieve bestemmingen te ontdekken, die een authentiekere reiservaring bieden dan bijvoorbeeld het toeristische Amsterdam.” Maar is het wel juist om toeristen richting het Friese landschap te drijven, in de wetenschap dat het slecht gaat met de natuur van het Waddengebied? “Dat werd inderdaad vorige week nog weer eens benadrukt. En dat is natuurlijk slecht nieuws. Maar als bezoekers van het Waddengebied met eigen ogen zien wat voor een fragiel ecosysteem het heeft, zetten hopelijk ook steeds meer mensen zich in voor het behoud ervan.”