Friese selfiespot in Groningen houdt de gemoederen bezig

De selfiespot staat net buiten het stadscentrum van Groningen voor evenementenhal MartiniPlaza. Het is bedoeld als een promotiestunt voor de provincie Friesland tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland, die morgen in het Plaza wordt gehouden. Alle drie de noordelijke provincies zullen daar hun opwachting maken. Een mooi moment om aandacht te trekken, dacht Friesland.

De actie wordt niet door iedereen gewaardeerd, zo bleek vanochtend. De maagdelijk witte letters waren namelijk besmeurd met groene graffiti en het pompeblêd zat onder witte spuitverf. Niet geheel toevallig is groen de kleur die symbool staat voor de provincie Groningen. Het komt voor in de Groningse vlag en de plaatselijke voetbalclub FC Groningen hult zich in groene shirts.

Voorzitter Niels Hilboesen van Supporterscollectief FC Groningen deed gisteren een oproep om de selfiespot eens flink onder handen te nemen. "Iemand tijd vanavond? Groene spuitbus of sloopkogel, 1 van de 2 is goed", zei hij. "Snel weg met die rommel", voegde Hilboesen er aan toe. De sloopkogel is niet tevoorschijn gehaald, maar de spuitbus heeft hier gehoor aan gegeven.

De verontwaardigde reacties op sociale media snellen voorbij.

Iemand anders tweet: "Ik ben absoluut tegen geweld en vernielingen, maar dit is pure provocatie."

Schoonmaken Vanmiddag om 15.15 uur gaat de provincie Groningen samen met het team van de Top Dutch-campagne, dat projecten verricht om Noord-Nederland economisch op de kaart te zetten, de selfiespot schoonmaken. "Als blijk van verbondenheid", zegt een woordvoerder van de provincie. Goedpraten willen ze het niet, want "het is een daad van vandalisme die wij betreuren." We maken er vaak een spelletje van, maar als er vernielingen bij komen kijken gaat de lol er wel een beetje vanaf Martin Cnossen, Merk Fryslân De schoonmaakactie is een gebaar waar Merk Fryslân, de marketingorganisatie voor de Provincie Fryslân en het brein achter de selfiespot, blij mee is. Volgens directeur Martin Cnossen is er altijd wel ophef over de relatie tussen beide provincies. "We maken er vaak een spelletje van, maar als er vernielingen bij komen kijken gaat de lol er wel een beetje vanaf." Cnossen bekent dat het een marketingstunt was, deels gericht op het jaar 2018. "Leeuwarden is dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa. Dat doen wij niet alleen voor Friesland, maar voor heel Nederland. En dus ook voor de Groningers. Als het goed wordt aangepakt door de provincie, dan profiteert Groningen daar ook van mee. We horen gewoon een beetje bij elkaar."