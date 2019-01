Frenkie de Jong naar Barcelona: de vraag is of hij bij Ajax al echt tot bloei is gekomen

Een toptransfer na nog niet eens één volledig seizoen in het eerste elftal van Ajax. Frenkie de Jong speelt vanaf volgend seizoen voor Barcelona, dat 75 miljoen euro voor hem aan Ajax betaalt, door bonussen oplopend tot 86 miljoen. De Jong speelde sinds zijn debuut in september 2016 65 wedstrijden voor Ajax.

Misschien nog krasser: De Jong (21) maakte pas vier maanden geleden zijn debuut in Oranje. Hij speelde vijf interlands. Zo snel is het gegaan.

Al weken gonsde het van de transfergeruchten. De grootste clubs joegen op hem. Paris Saint-Germain zou de door Ajax gevraagde transfersom willen betalen, heette het. Het werd Barcelona. Niet het nieuwe geld van de met oliedollars uit het Midden-Oosten geïnjecteerde club in Parijs gaf de doorslag, maar dat van een traditionele club, een gevestigde naam. Frenkie de Jong wordt ploeggenoot van Lionel Messi, ‘s werelds beste voetballer.

Vijf jaar

De Jong, die een contract voor vijf jaar tekent, had een speltechnische voorkeur voor Barcelona. Dat is begrijpelijk, niet alleen omdat Paris Saint-Germain als een gekunstelde club aandoet. De Jong is een soepel spelende middenvelder die openingen kan creëren. Dat spel past op het oog bij Barcelona, dat het internationale voetbal jarenlang beheerste met op het middenveld geregisseerd vloeiend voetbal.

Het is de vraag of De Jong die regie al kan overnemen. Hij is nog zo’n prille voetballer. Pas op zijn achttiende, opvallend laat voor zo’n talent, werd hij door Ajax overgenomen van Willem II, en de vraag is ook of hij bij Ajax al echt tot bloei is gekomen. Trainer Ten Hag zei onlangs nog dat hij dominanter moet worden. De laatste tijd speelde hij vlak. Barcelona liet zich er niet door weerhouden.