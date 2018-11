Frenkie de Jong blijft dicht bij zichzelf: ‘Je filosofie moet je nooit loslaten’

Ja, daar stond Frenkie de Jong (21) dan ineens tegenover een stevig, vergrendeld Frans middenveld. Vóór hem spelers als Matuidi, Kanté en Nzonzi, die deze zomer nog wereldkampioen werden met Frankrijk.

Maar verrast? Nee, schudde de Ajacied vrijdagavond het hoofd na de overwinning op Les Bleus (2-0), waardoor Nederland vanavond tegen Duitsland aan een punt genoeg heeft om groepswinnaar te worden in de Nations League. Bondscoach Ronald Koeman was op de ochtend van de wedstrijd naar De Jong toegelopen. “Frenkie”, had hij gezegd, “blijkbaar ben je zo goed dat zij wel eens hun systeem kunnen gaan veranderen.” Het was Koeman opgevallen dat de Fransen in de aanloop naar de wedstrijd vaak over De Jong spraken. Alsof dat de angel was die uit het Nederlandse spel gehaald moest worden.

De keren dat hij op de voorpagina van een Spaanse sportkrant stond, zijn inmiddels niet meer te tellen

Ook in Frankrijk is de ontwikkeling van De Jong niet onopgemerkt gebleven. Het gaat hard met hem. Ga maar na: pas vorig seizoen uitgegroeid tot vaste basisspeler bij Ajax, dit jaar zijn debuut gemaakt in de Champions League en nog geen drie maanden geleden droeg hij voor het eerst het shirt van het Nederlands elftal. De keren dat hij vervolgens op de voorpagina van een Spaanse sportkrant stond, zijn inmiddels niet meer te tellen. Volgens die kranten is De Jong dé target voor FC Barcelona.

Speeltuin Ook in die zin was de interland tegen Frankrijk interessant. Want hoe zou De Jong, in de speeltuin van de eredivisie gezien als een technisch begaafde middenvelder met sierlijke dribbels, zich verhouden tot de moderne Franse middenvelders? Middenvelders die haarfijn aanvoelen wat een wedstrijd nodig heeft en die geduldig kunnen wachten om op het juiste moment toe te slaan. De Jong ging het goed af, zag ook Koeman. Nederland-Frankrijk was een wedstrijd van geduld. Concentratie. En zuinigheid. Of De Jong het lastig vond om het geduld te moeten bewaren? “Nee, eigenlijk niet”, zegt hij vrijdagavond laat, als hij net een serie tv-interviews heeft afgewerkt. “Je weet dat Frankrijk daarop loert. Gelukkig maakten we voor rust die goal. Dat maakte het voor ons iets makkelijker.”

Spiegelen De Jong laat zich niet zo snel van de wijs brengen. Achter hem in de mixed-zone passeert even later de kleine Kanté (Chelsea), die een overtreding op De Jong moest bekopen met een gele kaart. Of De Jong zich spiegelt aan zo’n speler, eentje die aantoont wat er van een moderne middenvelder wordt gevraagd? “Nee, niet perse”, zegt De Jong resoluut. “Het zijn wel middenvelders waar ik iets van kan leren, hoor, maar ik wil daarom niet mijn type spel veranderen.” En dus strooit hij met passes tegen Frankrijk. Van de 95 komen er slechts zes niet aan. Dicht bij jezelf blijven, dat is wat De Jong predikt. Een verslaggever wil weten of de KNVB niet te snel in paniek is geraakt met werkbezoeken aan IJsland, Qatar en Duitsland. Was het niet beter om gewoon te wachten op een talent als De Jong? De Jong lacht, ietwat minzaam. “Ik denk dat het altijd goed is om naar andere landen te kijken en daarvan te leren”, stelt hij. “Alleen denk ik wel dat we vast moeten houden aan onze eigen filosofie. Dat heeft ons grootgemaakt. Je filosofie moet je nooit loslaten.” Als De Jong naarstig smacht naar de uitgang van De Kuip waar vrienden en familie hem opwachten, wil een Duitse verslaggever weten waar de wederopstanding van Oranje vandaan komt. “Ik denk dat we een goede groep hebben met veel positieve energie en een goede strategie”, antwoordt De Jong. “Het heeft vooral te maken met de kwaliteiten van de spelers.” Terwijl De Jong zich bij zijn entourage voegt, wordt hij geroemd door Koeman. “Hoe hij het spelletje ziet, is exceptioneel.”

