Freelance (foto)journalisten eisen via de rechter hogere vergoeding van De Persgroep

Tweeënhalf tot drie uur, zo lang besteedde hij gemiddeld aan een opdracht voor het Brabants Dagblad. Naast het klikken met zijn camera rekent Ruud Rogier daartoe ook het contact met de krant, de reistijd en het bewerken en factureren van zijn beelden. De fotojournalist kreeg daarvoor 42 euro van De Persgroep.

Om de uitgever van onder meer Trouw te bewegen de tarieven voor regionale nieuwsbeelden te verhogen, daagde de 62-jarige Rogier zijn voormalige opdrachtgever voor de rechter in Amsterdam. 38 jaar lang maakte hij nieuwsfoto’s. Maar met een bruto uurloon van 15 tot 18 euro, zo vertelde hij tijdens de zitting, is het hem ‘onmogelijk’ gemaakt zijn ‘prachtige vak’ uit te oefenen.

Hoger woordtarief

Rogier wil ongeveer 1400 euro voor een aantal laatste opdrachten die hij nog voor De Persgroep heeft uitgevoerd. Ook Britt van Uem, de Twentse freelance journalist die in dezelfde rechtszaal voor een hoger woordtarief streed, eist zo’n bedrag van De Persgroep.

Maar volgens het grootste mediabedrijf van Nederland en België, dat jaarlijks 31 miljoen euro uitgeeft aan freelancers, staat er mogelijk 84 miljoen euro op het spel. Als de rechter meegaat in de berekeningen van de twee, dan vreest de uitgever dat alle ingehuurde krachten hogere vergoedingen kunnen eisen, zelfs met terugwerkende kracht tot juli 2015, de maand waarin de Wet Auteurscontractenrecht werd aangepast.

Dat nieuwe hoofdstuk is wat deze zaken zo bijzonder maakt. Met de wet die werd aangepast om freelancers te beschermen, kan een rechter voortaan bepalen of beloningen behoorlijk zijn. Maar hoe doet hij dat? Dat zal bij de uitspraak op 17 mei voor het eerst duidelijk worden.

Nieuws­uit­ge­vers en freelancers zitten in hetzelfde schuitje. Maar niemand is verplicht mee te varen. Advocaat van de Persgroep

Van Uem en Rogier vinden dat de rechter het tarief voor ingehuurde krachten moet vaststellen op basis van de uren die zij in hun werk stoppen. De advocaten van De Persgroep pleiten voor een betaling op basis van de exploitatiewaarde van een opdracht. Hoe groter het verspreidingsgebied van een foto of artikel, hoe hoger de beloning voor de maker. Daarom krijgen freelancers van landelijke kranten ook beter betaald dan regionale zelfstandigen.

“Nieuwsuitgevers en freelancers hebben een gemeenschappelijk probleem”, stelde De Persgroep. Het publiek is almaar minder bereid te betalen voor nieuws. De inkomsten uit abonnementen en advertenties lopen terug. Facebook en Google gaan er met het geld vandoor. “We zitten in hetzelfde schuitje. Maar niemand is verplicht mee te varen.” Freelance journalisten zijn ondernemers, benadrukte De Persgroep, en zelf verantwoordelijk voor hun omzet.