Freediven: de diepte in, op één ademteug

Het is kwart voor acht 's avonds als freediver Danny Martherus (53) zich in een wetsuit hijst op een parkeerplaats naast de Vinkeveense plassen. De freedive-instructeur gaat met zijn duikbuddy Iris Renia (26) het water in. Hij is niet de enige, zeker twintig mensen liggen al in het water. "Ik wil er nu echt in, het onder water zijn jeukt", zegt Martherus als hij zich in zijn duikpak richting het water haast.

Freediven is op één ademteug tijd onder water doorbrengen. De sport kent vele varianten. Zoals het stilliggen in het water en zo lang mogelijk je adem inhouden. Onder water van A naar B zwemmen met of zonder vinnen. Of het diepteduiken, dat kan met een loodgordel om, met of zonder vinnen en met of zonder touw. En dan is er ook nog de variant waarbij je zo diep mogelijk langs een touw naar beneden duikt en met een ballon weer omhoog gehesen wordt.

De harde kern freedivers is vaak op zoek naar zingeving en ontspanning Jack Vijgen van de Dutch Freediving Association

De sport wordt populairder in Nederland, toch komt freediven regelmatig negatief in het nieuws. Laatst verdronk een 49-jarige vrouw in een recreatieplas bij Nuenen. Ze was met een loodgordel om het water in gegaan, later bleek dat ze was overleden aan een hartstilstand. "Ze noemden haar in de media een freediver maar dat was ze niet. Een freediver duikt nooit alleen", zegt Martherus, terwijl hij in het water ligt en de gegevens op zijn horloge checkt.

Jack Vijgen van de Dutch Freediving Association en duikschool ESKO Diveworld staat aan de kant en knikt. "Je duikt altijd met een buddy die de tijd dat je onder water bent in de gaten houdt, het laatste stukje met je mee omhoog duikt en getraind is om je te helpen als je niet op tijd boven komt", legt hij uit.

© Patrick Post

Zingeving en ontspanning Bij de Vinkeveense plassen is een duikzone ingericht. Daar zijn vaartuigen verboden en kun je duiken naar objecten op de bodem, een oude schoolbus en een houten wrak. Martherus en zijn buddy liggen er inmiddels in. Links en rechts van hen rood-wit gestreepte boeien die de duikzone markeren. Zelf hebben ze ook een boei mee, daaraan zit een lijn waarlangs ze naar beneden gaan. Het water is 20 graden, maar iedere acht meter de diepte in gaat daar wel zo'n 5 graden vanaf. Het diepste duikpunt binnen de zone is 21 meter. "Mijn diepste duik ooit was in Dahab, Egypte, daar dook ik 37 meter", vertelt een trotse Martherus. Vijgen: "Iedereen die kan zwemmen kan ook freediven. De harde kern freedivers is vaak op zoek naar zingeving en ontspanning. Het zijn de mensen die ook aan yoga doen en graag fit zijn", zegt hij. Martherus, vader en psychiatrisch verpleegkundige knikt vanuit het water. "Het is een manier om even aan mijn hectische leven te ontsnappen", legt hij uit. Ook Martherus let op zijn voeding en loopt regelmatig hard. Lachend: "Al moet een biertje op z'n tijd wel kunnen." Martherus heeft nu even geen tijd om verder te praten. Hij is net naar de schoolbus gedoken en heeft nog maar even tot de zon onder gaat. Zijn zicht is nu zes meter en zonder zonlicht is duiken gevaarlijk. "Het is prachtig beneden, ik denk dat ik een snoek zag", zegt hij. Een glimlach volgt. Op zijn rug zwemt Martherus naar zijn laatste duikpunt. "Nog eentje, de laatste!", roept hij. Hij steekt zijn duim op en verdwijnt dan in het water. © Patrick Post