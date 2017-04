Frauke Petry geen lijsttrekker Duitse AfD

Petry zegt dat ze het belangrijk vindt dat de partij onafhankelijk van personen kan discussiëren over belangrijke vraagstukken. De laatste tijd wordt de anti-immigratiepartij geplaagd door interne ruzies. Extreem-rechtse uitspraken van een partijgenoot zorgden voor een richtingenstrijd. Eind vorige maand leek het al of Petry nadacht over een vertrek uit de politiek. Ze ontkende.

Petry stippelde ondertussen een koers uit voor de partij die zij dit weekeinde tijdens het congres van de AfD in Keulen in stemming wil brengen. Tijdens dat congres zal de partij ook kiezen met welke lijsttrekker de AfD de verkiezingen ingaat. In Duitse media wordt nu de econoom Alice Weidel als grote kanshebber genoemd.

