Fraude van Japanse premier Abe werd uitgewist

Goedkope grond voor een basisschool in Osaka kan de Japanse premier Shinzo Abe in politieke problemen brengen. Zeker nu bekend is geworden dat het ministerie van financiën gerommeld heeft met documenten die verband houden met de verkoop van de grond. Zo zijn de namen van Abe, zijn vrouw Akie en minister van financiën Taro Aso uit de boeken geschrapt.

Als mijn vrouw of ik betrokken waren, dan zou ik aftreden als premier en als parlementslid De Japanse premier Shinzo Abe

Het rommelt in de Japanse politiek en de media al langer rond de bouw van een nieuwe school van de rechtse, extreem-nationalistische onderwijsgroep Moritomo Gakuen. Die kocht in 2016 land van de overheid, met een korting op de geschatte marktprijs van 85 procent. Die vriendenprijs zou de groep te danken hebben aan Abe en zijn vrouw, die zeer positief staan tegenover de ultraconservatieve boodschap van Moritomo Gakuen.

Maar Abe heeft steeds ontkend dat hij iets te maken had met deze zaak. Ruim een jaar geleden zei hij in de Diet, het Japanse parlement: "Als mijn vrouw of ik betrokken waren, dan zou ik aftreden als premier en als parlementslid". Nu heeft Abe toegegeven dat het ministerie van financiën met de documenten heeft gerommeld. "Dat kan het vertrouwen in de hele regering ondermijnen", aldus de premier. "Ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan aan de bevolking."

Maar hij stapt niet op.

In de documenten is onder meer een passage geschrapt waarin Akie Abe, de vrouw van de premier, zegt dat het project moet doorgaan omdat het een goed stuk land is. Ook de vermelding dat zij 'tot tranen toe bewogen was' door het onderwijsbeleid van de school is eruit gehaald. Achteraf aanpassen van overheidsdocumenten die aan het parlement worden gestuurd is in Japan in principe verboden.