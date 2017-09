Frappante irritaties op het voetbalveld

Wat was het geval: een solo van Neymar eindigde in de 55ste minuut met een overtreding op hem, vlak voor het zestienmetergebied van Lyon. Een ideale plek voor een vrije trap en zowel Neymar als Cavani zagen kansen.

Cavani had de bal als eerste te pakken. Maar hij had buiten Dani Alves gerekend, de Braziliaanse rechtsachter van PSG die een goede vriend is van Neymar. Alves confisqueerde de bal, stopte 'm weg onder zijn arm en liep er zo mee naar zijn maat. Hier, alsjeblieft.

Zodoende nam Neymar de vrije trap en stond Cavani er een beetje treurig bij. De bal ging er niet in. Twintig minuten later ging het weer mis, toen Cavani een penalty opeiste die Neymar ook wilde nemen. Maar nu liet de Uruguayaan zich niet aftroeven en met een klapje op het onderbeen van Neymar stuurde hij de vedette weg. Ook die penalty ging er overigens niet in... In de kleedkamer zou er volgens de geruchten bijna een handgemeen zijn uitgebroken.

Karakters die niet klikken, dat gebeurt overal. Maar dat er binnen zo'n korte tijd al irritatie is bij het bij elkaar gekochte PSG, is frappant. Bij de meeste andere sterren duurt het wat langer voordat ontevredenheid aan de oppervlakte komt. Natuurlijk spelen dit keer ook de media een rol. Zeker in het geval-Neymar willen veel journalisten graag alle smeuïge details weten. Dat hoort nu eenmaal bij de status van duurste voetballer aller tijden.

Ruzie tussen voetbalsterren, er zijn legio voorbeelden. Bijvoorbeeld die tussen Zlatan Ibrahimovic en Rafael van der Vaart bij Ajax. De onenigheid ontstond toen de Zweed bij een interland Van der Vaart de wedstrijd uit schopte. Zlatan zei later hij dat door die ruzie een vertrek bij Ajax forceerde.

Sommige topsporters bleven ondanks een bekoelde relatie tijdens hun race wel in hun rol. Zo vochten Alberto Contador en Lance Amstrong in de Tour de France van 2009 om het kopmanschap van Astana. Contador won die strijd, de Tour, en zei een dag na de finish dat 'de strijd in het hotel zwaarder was dan in de koers'.

Sappige momenten Het kan ook om heel andere redenen fout aflopen tussen teamgenoten. Wie teruggaat in de geschiedenis, komt misschien wel een van de sappigste momenten uit de voetbalwereld tegen - voor roddelbladen althans. Jean-François Larios was een van grootste troeven van Frankrijk bij het WK van 1982. Tot geruchten opdoken van een affaire met de vrouw van die andere grote Franse ster, Michel Platini. Larios kwam die zaak nooit meer te boven. In het verlengde daarvan, ook twee Fransen: Real Madrid-voetballer Karim Benzema, die zijn teamgenoot bij het Franse nationale elftal Mathieu Valbuena zou hebben gechanteerd met een sekstape. Nog even terug naar de spitsenruzie bij Paris Saint-Germain: trainer Unai Emery maakt zich vooralsnog geen zorgen. "Ze kunnen allebei een strafschop nemen. Maar dit mag geen problemen gaan geven. Als ze er zelf niet uit komen, zal ik wel voor hen beslissen." Toch zal hij zich wel even goed moeten bedenken hoe hij met dit soort jongens om moet gaan. En het geeft nog maar eens aan hoe moeilijk het is een goed spitsentrio te maken van vedettes. Iets wat bij FC Barcelona echter wel degelijk lukte en waar Neymar samen met Lionel Messi en Luis Suarez vaak ongrijpbaar was.

