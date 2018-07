Fransman Julian Alaphilippe geeft een lesje goed afdalen

De beste manier om in een afdaling een haarspeldbocht te nemen, is aan de buitenkant van de weg beginnen, dan in de bocht de binnenkant nemen en dan weer uitwaaieren naar buiten. Julian Alaphilippe kopieerde dat ideaalbeeld vandaag in de zestiende etappe van de Tour. Zijn perfecte afdaling leidde tot zijn tweede zege deze Tour. In het algemeen klassement waren geen verschuivingen.

Gaf Alaphilippe een cursus dalen, concurrent Adam Yates (die op de top van de laatste beklimming nog 22 seconden voor lag) ging veel hoekiger door de bochten richting Bagnères-de-Luchon. Opgejaagd als hij was door de Fransman ging de Brit op 6,5 kilometer voor de finish te schuin door een haarspeldbocht en voelde de fiets onder hem weg schieten.

Voor het team Quick-Step waren niet alle afdalingen even goed gezind. Philippe Gilbert kwam toen hij voorop lag in de afzink van de Portet d’Aspet te wijd uit een bocht, waardoor hij de volgende niet meer kon halen. Hij sloeg over de kop en viel een kloof in. Hij leek ongedeerd, maar de schrik zat er goed in. Vanvond maakte zijn ploeg bekend dat Gilbert vandaag niet meer start.

Boeren

Het was eerder ook schrikken toen boze boeren de weg blokkeerden. Zij werden door de politie aan de kant gezet en met pepperspray bespoten. Ook renners kregen daarna last van prikkende ogen en last van de keel. Toen de rit weer los ging, zat opeens ook Robert Gesink in de kopgroep. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar toen er na liefst honderd kilometer nog steeds geen kopgroep weg was, besloot hij eens een keertje mee te springen toen er wel een ontsnapping kwam. En tadaa, hij zat erbij.

En hij was actief. Gesink probeerde meerdere malen een gat te slaan. Hij vond dat hij zeker dertig seconden nodig had om in de laatste afdaling de erkende dalers achter zich te laten. Het resultaat kwam uiteindelijk niet overeen met zijn idee.

Hij werd zesde, Bauke Mollema uiteindelijk vierde. “Maar het was wel leuk koersen.”