Fransman Jérôme Hamon krijgt zijn 'derde gezicht' in nieuwe transplantatie

Dr. Laurent Lantieri van het Georges Pompidou Ziekenhuis in Parijs transplanteerde in 2010 voor het eerst een nieuw gezicht op de 43-jarige Jérôme Hamon. Dat was nodig omdat Hamon lijdt aan neurofibromatosis type 1, een genetische aandoening die ernstige tumoren op zijn gezicht veroorzaakt.

De operatie in 2010 verliep naar tevredenheid. Maar in 2015 werd Hamon ziek en de medicijnen die hij toen kreeg hadden een slecht effect op de anti-afstotingsmiddelen die hij gebruikte voor zijn gezichtstransplantatie.

Hamon zat toen twee maanden zonder gezicht en kon in die tijd niet zien, horen of spreken

Afgelopen november leidden de complicaties ertoe dat Lantieri het getransplanteerde gezicht moest verwijderen. Hamon zat toen twee maanden zonder gezicht en kon in die tijd niet zien, horen of spreken. Lantieri beschreef zijn uiterlijk toen als "een wandelende dode''.

Toen er een donor was gevonden, een 22-jarige man, vond in januari een tweede gezichtstransplantatie plaats, een unicum in de wereld. Volgens de arts herstelt Hamon nu goed. De patïent zegt zich goed te voelen. "Er zijn nog steeds momenten dat ik uitgeput ben, maar in het algemeen voel ik me goed", aldus Hamon.

Artsen zeggen dat het, net als bij andere orgaantransplantaties, niet ongewoon is dat sommige gelaatstransplantaties moeten worden vervangen.

De eerste gezichtstransplantatie werd in 2005 uitgevoerd in Noord-Frankrijk. Sindsdien is dit ook elders in de wereld in totaal zo'n veertig keer gebeurd.