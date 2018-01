Fransen zien weinig in Macrons plan tegen nepnieuws

Macron kondigde woensdag aan dat hij wetgeving wil doorvoeren die rechters de gelegenheid geeft om websites te blokkeren en persoonlijke internetaccounts te sluiten, in het bijzonder tijdens verkiezingscampagnes. Bovendien zouden internetbedrijven als Facebook en Google verplicht gesteld worden om de namen te publiceren van gesponsorde webpagina’s.

De conservatieve senator Bruno Retailleau had er geen goed woord voor over: “Alleen autoritaire regimes proberen te controleren wat de waarheid is”, zei hij. De vrijheid van meningsuiting brengt risico’s met zich mee, aldus de politicus, maar dat is beter “dan de verleiding om de geesten te controleren”. Ook Marine Le Pen roerde zich. “Is Frankrijk nog een democratie als het zijn burgers de mond snoert? Dit is heel verontrustend”, stelde ze via Twitter.

Ook in Duitsland worden pogingen ondernomen om uitingen via internet te reguleren. Sinds 1 januari is er een wet van kracht die internetbedrijven verplicht om haatspraak te verwijderen, op straffe van boetes tot wel 50 miljoen euro. De kritiek is niet van de lucht, hier vooral omdat de wet Facebook en consorten laat bepalen wat wél en wat niet door de beugel kan. De afgelopen dagen zijn racistische tweets van rechtse politici verwijderd, maar ook een satirische reactie daarop.

