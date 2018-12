Fransen op eigen bodem verslaan? De Nederlandse handbalsters kunnen het

Naar verwachting 12.000 toeschouwers zullen vanavond in het Parijse sportpaleis Bercy de Franse handbalsters naar de finale van het Europees kampioenschap willen schreeuwen. Dat moet ten koste gaan van Nederland, dat weet hoe het is om Frankrijk op eigen bodem te verslaan. Spelen voor eigen publiek kan een voordeel zijn, het kan ook voor (te) veel druk zorgen.

Voor een aantal oudere Franse speelsters is het wellicht de laatste kans om de Europese titel op hun palmares bij te schrijven. Hun erelijst mag er zijn, met het olympisch zilver van 2016 in Rio de Janeiro en de wereldtitel van vorig jaar in Duitsland. Maar op een EK haalde Frankrijk nog nooit de finale en voelen de drie bronzen medailles vooral als troostprijzen.

Siraba Dembele erkende op een persconferentie in sportpaleis Bercy dat het geweldig zou zijn om voor eigen publiek Europees kampioen te worden. De 32-jarige aanvoerder, die in 266 interlands voor Frankrijk 810 doelpunten maakte, zei zich te verheugen op de fantastische ambiance waarin de wedstrijd tegen Nederland wordt gespeeld.

Druk op de ketel

Volgens de linkerhoekspeelster van Toulon staat er voor het thuisland veel druk op de ketel. “Tot dusver zijn we daar goed mee omgegaan en ik weet zeker dat het publiek ons gaat steunen.” Een garantie voor succes is dat niet. Dembele was er ook bij op het WK van 2007 in Frankrijk. Destijds kon de ploeg de hoge verwachtingen niet waarmaken en eindigde teleurstellend als zevende.

Het was niet de enige deceptie van Frankrijk op een mondiale titelstrijd. In 2015 werden Les Bleues in Denemarken in de kwartfinales uitgeschakeld door Nederland, dat in die wedstrijd in keepster Tess Wester en Estevana Polman (tien treffers) de uitblinkers had. Na die vroege eliminatie vroeg de Franse handbalbond Olivier Krumbholz om alsjeblieft terug te keren. Hij was sinds 1998 al bondscoach, maar deed in 2013 een stapje terug.

Onder de nu zestig-jarige Krumbholz keerden ook de successen terug. Vorig jaar leidde hij Frankrijk in Duitsland naar de tweede mondiale titel, die de Fransen eerder in 2003 hadden veroverd. Een unicum in Frankrijk, want in geen enkele andere teamsport is een nationale vrouwenploeg ooit wereldkampioen geworden. Daar moet volgend jaar verandering in komen als de voetbalsters van Frankrijk in eigen land als favoriet aan het WK beginnen.