Fransen moeten Opel snel aanduwen

'De toekomst is voor iedereen' luidt het credo van automerk Opel. Maar als het zo doorgaat moet daar straks nog een zinnetje achter: behalve voor Opel. Want het gaat niet goed met de producent van voorheen toch Europese bestsellers als de Rekord, de Commodore, de Manta, de Ascona, de Corsa, de Zafira, de Astra en natuurlijk de Kadett.

Toen Opel nog onder de vlag van General Motors opereerde is het ook niet erg gelukkig geweest in de positionering van het merk Max Erich, sectoreconoom automotive bij ING

De van oorsprong oer-Duitse fabrikant, die sinds 1 augustus vorig jaar eigendom is van de Franse PSA Group ( Peugeot, Citroën, Vauxhall, DS Automobiles), leed in de laatste vijf maanden van vorig jaar 179 miljoen euro verlies. De Fransen hebben de vrije val dus nog geen halt toegeroepen. De wolkenpartij boven het hoofdkantoor in Rüsselsheim am Main wordt nog grauwer als je bedenkt dat het merk waar de gewone man ooit zo mee wegliep al achttien jaar achtereen zware verliezen draait, in totaal miljarden euro's.

"Toen Opel nog onder de vlag van General Motors opereerde is het ook niet erg gelukkig geweest in de positionering van het merk", zegt Max Erich, sectoreconoom automotive bij ING. "Ze hebben het aan de bovenkant van de markt geprobeerd met de Insignia, maar daar maken BMW, Mercedes en Audi de dienst uit. In het lagere segment kwamen Kia en Hyundai opzetten en in het middensegment streefde Volkswagen ze voorbij."

Kadett Helemaal gedaan is het zomaar niet. In omvang is Opel nog altijd een flinke jongen. In 2016 werden zo'n 1,2 miljoen voertuigen verkocht, gebouwd in tien fabrieken in zes Europese landen. Het bedrijf biedt nog altijd aan enkele tienduizenden werk en is, samen met zustermerk Vauxhall, wereldwijd aanwezig in vijftig landen. De combinatie Opel-Vauxhall had in 2016 een Europees marktaandeel van 5,7 procent. Europa is altijd de belangrijkste afzetmarkt voor Opel geweest. De modellen, zoals de fameuze Kadett, werden ontworpen voor de gewone man, die er voor niet al te veel geld een degelijke wagen aan had. Dat burgerlijke, beetje saaie imago, zat het merk ook dikwijls in de weg, maar met name in Nederland sloegen de modellen aan. En nog. In de top-10 van best verkochte auto's van het afgelopen jaar staan de kleine Karl op vier en de Astra op zes. Neemt niet weg dat Opel de boot buiten Europa - en dan met name in het lucratieve China - heeft gemist. En ook dat kwam door de lange arm van General Motors, weet Max Erich: "Waar andere merken de Chinese markt betraden, kon Opel dat niet omdat het dan zou concurreren met andere merken van GM. Met Dongfeng, de Chinese partner van Peugeot, heeft Opel nu weer de kans om alsnog richting China te gaan. Maar dat zal enige jaren vergen."

Legendarische motoren Albert Lenaerts, voorzitter van de Old Opel Veteran Club Belgium, is van kinds af aan opgegroeid met het merk, waar hij al bijna vijftig jaar in rijdt en aan sleutelt. Zijn vader was fan, ooms zwoeren bij Opel, tantes reden ermee weg; het zit al lang in de familie. "Hun leuze was altijd: 'Opel trotseert de tijd'. Daarmee doelden ze op de betrouwbaarheid en de eenvoud van de auto's die ze bouwden. Opel was toen ook verbonden met General Motors in Amerika met legendarische motoren, bijna dezelfde als in Chevrolet, Buick en andere Amerikanen. Door de opkomst van onder meer Japanse auto's, hebben Opel en andere Europese merken zich moeten aanpassen en moeten samenwerken. Maar de concurrentie was te groot en Opel bleef verlies draaien, vooral door de hoge loonlasten in Europa." Als ik nu met mijn Opel uit 1952 rij, komen veel mensen mij vragen wat voor merk het is Albert Lenaerts, voorzitter van de Old Opel Veteran Club Belgium Gevolg: jarenlang fabriekssluitingen en massaontslagen. Dat heeft het imago van Lenaerts geliefde automerk geen goed gedaan. "Wij als liefhebber en trotse bezitters van ook oude, degelijke Duitse auto's zien met pijn in het hart dat Opel geen vooruitgang meer boekt. De recente samenwerking met de PSA Groep zou beterschap moeten betekenen, maar dat moet nog maar worden afgewacht." Voorlopig wekt het Franse concern niet de indruk vol op Opel en Vauxhall in te zetten. Op de autosalon van Genève, in maart, stonden wel Peugeots en Citroëns te glimmen, maar geen Opels. Er was niks nieuws te melden, zeiden ze bij PSA, om eraan toe te voegen 'de focus te leggen op eigen evenementen in plaats van grote publieksbeurzen'. De PSA Groep zegde na de overname toe te willen investeren in Opel, maar niet voordat de Duitsers zelf 'de concurrentiekracht verbeteren'. Een fraaie formulering voor offers brengen. Vakbonden in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Polen, Oostenrijk en Hongarije, waar Opel fabrieken, ontwikkelingscentra en testlocaties heeft, stemden al in met loonverlagingen.

Logo Lenaert wijt een deel van de neergang aan een verkeerde strategie. Het sluiten van kleine garages, in plaats van erin te investeren, is volgens hem de dood in de pot: "Een gezonde redenering is: vele kleintjes maken een groter geheel en dus ook een grotere kans op meer verkochte auto's. Iedere garage heeft zijn klanten en zijn familie uit de eigen omgeving. Vroeger was hier in ieder dorp een Opel-garage waar ieder zich ook thuis voelde en graag kwam." Als het aan Lenaert ligt moet Opel weer gaan doen waar het goed in is: betrouwbare en betaalbare wagens maken voor de gewone man. "Het heeft dan ook geen zin om klakkeloos modellen van de PSA Groep in hun gamma op te nemen, er moet eigenheid blijven waar de mensen zich in herkennen." En verander dat logo niet steeds, zegt hij, dat kent niemand nog. "Als ik nu met mijn Opel uit 1952 rij, komen veel mensen mij vragen wat voor merk het is, ondanks het logo van toen." Sectoreconoom Erich denkt, ondanks achttien zeer magere jaren, niet dat Opel verloren is. Hij voorziet dat de PSA Groep er op termijn in zal slagen om de kosten flink omlaag te brengen door bijvoorbeeld meerdere modellen op dezelfde platforms te bouwen. Daarnaast gaan PSA en Dongfeng samen elektrische auto's ontwikkelen, waardoor Opel een vlotte transitie naar e-rijden zal maken. "Ze zijn echt wel aan het terugkomen. Ze hebben ook weer wat nieuwe modellen; onder PSA krijgen ze een nieuwe richting, die nieuwe generaties kan aanspreken." Liefhebber Lenaert hoopt maar dat het goed komt, dat hij niet op een dag in de krant moet lezen dat het gedaan is met de schepping van Adam Opel. "Maar dan moet er een andere politiek worden gevoerd, met aandacht voor de wensen van de Opelrijder en de garagist. Met verbondenheid kan het ten goede keren. Want Opel is nog steeds een mooie en goeie auto!"