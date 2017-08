Franse tomaten-taboulé (met of zonder vaatje wijn)

Ons aller favoriete vakantieland kan natuurlijk niet ontbreken in deze zomerserie. Cecile Verdegaal gaat om het jaar naar Frankrijk, maar wel steeds naar een andere camping.

Cecile: “Kamperen vinden we een uitkomst: de kinderen vermaken zich met vrienden en vriendinnen en mijn man en ik kunnen ons verschuilen achter een boek, genieten van de natuur en de leuke stadjes in de omgeving.” Heerlijk, die rust. Contact met medekampeerders hoeft dan ook niet zo nodig, maar zes jaar geleden in de Ardèche liep het iets anders. Op de dorpsmarkt raakten ze bij de kraam van de plaatselijke wijnboer aan de praat met landgenoten. “Het was al later op de dag”, vertelt Cecile, “en er waren alleen nog 5-liter-vaatjes van de plaatselijke wijn te koop. Al gauw ontstond het idee voor een gezamenlijke barbecue voor bij al die wijn. We zouden allemaal wat te eten meenemen, wij een salade, zij taboulé. ‘Taboulé?’ dacht ik, dat klinkt ingewikkeld en veel werk… Het werd een heel gezellige avond en de halve camping heeft meegeholpen met het leegdrinken van het vaatje.”

De volgende dag vroeg ze de buren om het geheim van de taboulé en dat bleek dit doosje uit de supermarkt. Er zit een zakje couscous in en een blikje vrij waterige, rode saus. Samenvoegen, 5 minuten roeren, 30 minuten in de koelkast en klaar. Intrigerend, op de verpakking staat een paar keer ‘C’est bon comme là-bas’, net zo lekker als daar. Maar waar is ‘daar’? Ergens aan de overkant van de Mediterranée, vermoedelijk. Die plaatselijke wijn geloven ze wel, maar dit doosje nemen de Verdegaaltjes sindsdien altijd van vakantie mee terug. Of ik daar wellicht een gemakkelijke, verse, snelklaarvariant voor heb?

Zelf maken?

Nodig voor 4 personen: •250 g couscous (moyen)

•1 blik tomatenblokjes (400 g)

•2-3 rijpe tomaten

•½ komkommer

•50 g pijnboompitten

•1 grote sjalot

•flinke handvol munt

•flinke handvol peterselie

•lekkere olijfolie extra vergine

•1 grote citroen (+ 1 reserve)

•zout & peper uit de molen

Recept: Couscous hoor je eigenlijk te stomen, maar zelfs Jonnie Boer roert er alleen maar even kokend water door, dus waarom zouden wij achterblijven? Grappig genoeg blijkt zelfs dat kokend water niet nodig, met koud vocht werkt het ook. Dan moet de boel wel wat langer intrekken. Doe de couscous en bliktomaten in een grote kom en meng door elkaar. Snipper de sjalot heel fijn, hak de munt en peterselie, doe erbij, plus flink zout en peper. Pers 1 citroen uit, doe het sap erbij plus een ferme scheut olijfolie. Dit ziet er nog niet heel overtuigend uit, maar het komt goed. Laat afgedekt in de koelkast minstens 2 uur staan, hoe langer, hoe beter. Snij de tomaten en komkommer in kleine blokjes, schep erdoor. Rooster de pijnboompitten goudbruin, laat afkoelen en schep erdoor. Proef en breng op smaak met zout, peper, extra citroensap en olijfolie. Aanbevolen voor erbij: Bandol rosé.

Tip: Mijn doe-het-zelfversie is weliswaar snel bereid, maar hoe langer je hem laat rusten, hoe lekkerder hij wordt. Ideaal om ’s ochtends of zelfs al de avond tevoren te maken. Perfect voor een zomerse terrasmaaltijd, een picknick, maar ook prima geschikt als kantoorlunch, voor de niet-vakantievierenden onder ons.

Uit een frans doosje : Garbit Taboulé aux tomates fraîches 1 zakje voorgestoomde couscous van harde tarwe. 1 blik garnituur: verse tomaten (50%), water, verse uien, olijfolie extra vergine (2%), zout, peterselie, munt, geconcentreerd citroensap, tomatenpuree, verdikkingsmiddelen: johannesbroodpitmeel en guargom, aroma’s. Lees hier meer recepten van Karin.

