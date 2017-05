Franse tennisbond vindt doping erger dan gokken

Deze 23-jarige Franse tennisser werd vorig jaar voor zeven maanden geschorst vanwege illegale gokpraktijken, maar hij kreeg toch een wildcard voor het kwalificatietoernooi in Parijs.

Of zal de Franse nationaliteit van Lestienne een rol hebben gespeeld?

Uit onderzoek van de Tennis Integrity Unit bleek dat Lestienne tussen februari 2012 en juni 2015 geld zette op de uitkomsten van 220 tennispartijen. Daar zaten geen wedstrijden bij waarbij de huidige nummer 253 van de wereld zelf betrokken was. De tenniswaakhond legde Lestienne een boete op van 10.000 dollar en schorste hem voor zeven maanden, een straf die later werd gehalveerd.

Het onderzoek naar Lestienne was voor de Franse tennisbond destijds aanleiding zijn wildcard voor het hoofdtoernooi van Roland Garros 2016 terug te nemen. Maar een jaar later zag de bond geen aanleiding om hem geen invitatie te geven voor het kwalificatietoernooi. Doping is volgens de Franse tennisbond kennelijk een groter misdrijf dan gokken. Of zal de nationaliteit van Lestienne een rol hebben gespeeld?

Vrouwentennisorganisatie WTA heeft het besluit om Sjarapova te weren van Roland Garros hevig bekritiseerd. Volgens directeur Steve Simon heeft de Russin haar dopingschorsing uitgezeten en er is geen enkele reden haar nog eens extra te straffen.

