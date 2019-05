Franse school schrijft vijftien schapen in als leerling om sluiting te voorkomen

Met het tafereel werden stomverbaasde gezichten geoogst. Het was een ludieke wanhoopspoging van de schoolouders, die de dieren mee naar school stuurden om het leerlingenaantal kunstmatig omhoog te krijgen. Eerder was op de school in Crêts-en-Belledonne - een dorpje met vierduizend inwoners aan de voet van de Alpen - een klas opgeheven door een gebrek aan leerlingen. Om herhaling daarvan te vermijden, schreven de ouders vijftien schapen in.

De leerlingenlijst leest nu namen als Saute-Mouton, Baaaaah-Bête en Panurge. Met de hulp van een lokale boer werden dinsdag vijftien schapen, met een geboortecertificaat als bewijs, ingeschreven in aanwezigheid van de leerlingen, hun ouders en de leerkrachten.

In maart vernam de school dat een van de elf klassen waarschijnlijk in september zou moeten sluiten na een lichte daling van het aantal leerlingen, van 266 naar 261. Bureaucratisch geneuzel, vonden de ouders van de overgebleven kinderen. Gaëlle Laval, initiatiefneemster van het protest en lid van het oudercomité, vindt dat de overheid zich meer om cijfers dan om de leerlingen bekommert.

De actie kreeg steun van burgemeester Jean-Louis Maret, die de inschrijving van de vijftien nieuwe leerlingen met plezier officieel valideerde. “Nu hoeven we geen enkele klas te sluiten”, zegt Laval. “Nationaal onderwijs is tegenwoordig vooral cijfers. Met deze toename zijn we weer even uit de zorgen. We kunnen naar de directeur van de academie gaan om onze rechten te doen gelden en onze klas te redden.”

