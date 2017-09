Franse rechter: kind mag geen Fañch heten

De gemeente bedacht zich na een paar dagen, en besloot de naam alsnog te erkennen, maar de rechter dacht daar anders over. De ouders moeten op zoek naar een andere naam voor Fañch.

Vader Jean-Christophe is woedend en wil de uitspraak aanvechten. "Hij zal zijn tilde krijgen, dat is zeker", zo stelde hij vastberaden. "Wanneer? Geen idee. We gaan met een advocaat en het stadhuis kijken wat we kunnen doen."

De naam Fañch is een inheems Bretonse naam, en Bretonse nationalisten beschouwen de uitspraak dan ook als een aanval op hun cultuur. De naam heeft een Keltische oorsprong en is nauw verwant met het Welsh, maar is daarom niet minder Frans. Daarnaast zijn er twee beroemde Bretonse schrijvers met dezelfde naam: Fañch Peru en Fañch Broudig.

De Franse naamwetgeving is streng, maar soms ook rechtvaardig. In 2015 kwam een koppel aangifte doen van hun dochtertje 'Nutella' bij de burgerlijke stand in Valenciennes. De ambtenaar bij het loket riep meteen de autoriteiten erbij en de naam werd door de rechter verboden. Die oordeelde dat 'de naam van een chocoladepasta' schadelijk was voor 'de belangen van het meisje'. De ouders besloten haar daarop Fraise (aardbei) te noemen.

