Franse politie zet traangas in tijdens nieuwe betoging van ‘gele hesjes’

Honderden betogers verzamelden zich vandaag bij de Arc de Triomphe, de enorme triomfboog die bij de beroemde laan Champs-Élysées staat. Zij zongen het volkslied en scandeerden “Macron neem ontslag’'. Franse media berichten dat de politie ingreep toen betogers door een controlepost probeerden te breken.

De autoriteiten hadden de nieuwe protesten al verwacht. In Parijs zijn vijfduizend agenten en gendarmes ingezet, fors meer dan vorige week. Toen braken rellen uit op de Champs-Élysées toen ‘gele hesjes’ demonstreerden tegen verhoging van de brandstofprijzen.

De Champs-Élysées is vandaag gesloten voor verkeer en voetgangers moeten langs controleposten. Veel restaurants en winkels in de buurt hebben uit voorzorg hun ramen geblindeerd en overal staan dranghekken en barricades.

“We zijn bang dat kleine groepjes relschoppers die geen gele hesjes zijn zullen infiltreren om met de ordediensten te vechten”, zei het hoofd van een van de politievakbonden eerder. “Vanwege de uitgebreide veiligheidsmaatregelen rond de Champs, bestaat de vrees dat relschoppers ergens anders heengaan.’'

Ook op andere plekken in het land staan duizenden agenten paraat om protesten goede banen te leiden.

De protestbeweging van burgers in gele hesjes voert vandaag ook actie in Nederland. In Nijmegen en Den Haag gaan groepen de straat op om hun ongenoegen te uiten over het beleid van de overheid, melden ze via Facebook.

