Franse legerleider stapt op na ruzie met Macron

Macron benoemde meteen een opvolger, de 50-jarige generaal François Lecointre. Maar het kwaad was al geschied. Het vertrek van de alom geprezen legerleider, nog nooit vertoond in de Vijfde Republiek, vormt de eerste grote crisis onder het bewind van Macron.

Leiderschapsstijl

De voltallige oppositie schreeuwde moord en brand omdat de president zich in het conflict zou hebben gedragen als een narcistische autocraat die geen tegenspraak duldt. Vanwege zijn ferme leiderschapsstijl wordt de jonge president toch al meer en meer vergeleken met de Romeinse oppergod Jupiter. Vooral de rechts-conservatieve partij Les Républicains verwijt hem arrogantie en machtswellust.

Bron van het conflict was de 850 miljoen euro die Macron dit jaar bij defensie wil wegsnijden als onderdeel van een landelijk bezuinigingspakket van 4,5 miljard euro. De Villiers uitte er vorige woensdag zijn woede over. In een besloten bijeenkomst van defensie-experts uit de Assemblée Nationale deed hij een gepeperde uitspraak die uitlekte naar de media: “Ik laat me zo niet naaien.”

De volgende dag wees Macron de generaal terecht. In een speech voor militairen noemde hij het ‘onwaardig’ om interne debatten ‘op straat’ te gooien. “Ik ben jullie chef”, voegde hij eraan toe. Kortom, De Villiers had maar te gehoorzamen. In Le Journal du dimanche deed Macron er zondag nog een schepje bovenop. “Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg”, riep hij met een Pim Fortuyn-achtige retoriek, suggererend dat hij de bezuiniging hoe dan ook zou doorvoeren. Hij insinueerde bovendien dat de generaal was opgejut door een lobby van de wapenindustrie.

Volgens Macron komt de veiligheid geen moment in gevaar

De Villiers gooide de handdoek in de ring omdat hij de bescherming van Frankrijk niet langer zou kunnen garanderen. Sinds de Parijse aanslagen van 2015 doet het land een zwaar beroep op de strijdkrachten: voor extra bewaking werden er aanvankelijk 10.000 militairen ingezet, waarvan er nog altijd 7000 actief zijn. Daarnaast lopen er dure buitenlandse anti-terreuroperaties in Mali en het Midden-Oosten.

Toch komt volgens Macron de veiligheid geen moment in gevaar. Hij zegt alleen de aanschaf van nieuw materieel een jaar uit te stellen. Bovendien zal hij het defensiebudget vanaf volgend jaar stapsgewijs fors laten stijgen tot 2 procent van het bruto binnenlands product, de Navo-norm waar de Amerikaanse president Donald Trump op hamert. Macron belooft dat Frankrijk de drempel in 2025 zal halen.