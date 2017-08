Franse fruitschuitjes (tegen après-vakantieblues)

Ik kan heel veel dingen niet. Ik kan geen fietsband plakken, ik kan niet skiën, ik snap niks van kaartspelen; niet eens van pesten of hartenjagen, laat staan van bridgen of pokeren. Ik heb de ballen verstand van voetbal en schaken. Ik heb helaas geen groene vingers, ik zing zo vals als een kraai en de downward facing dog is bij mij nog nooit gelukt. De Rubik’s cube idem dito. Ik zie de lol niet van gokken of golfen en mij kun je beter niet treffen als squashpartner of zeilmaatje - tenzij in de kombuis natuurlijk. Buikdansen, videospelletjes of paintballen: ik ben in alles even klunzig.

Nee, ik zei het al: ik kan heel veel dingen niet.

Daarentegen kan ik één ding Heel Erg Goed, en dat is vakantievieren. Ik ben olympisch kampioen knop omzetten en gelukzalig afreizen naar Ins blauwe Hinein. Nergens meer aan denken, de boel de boel, het bestaan van e-mail en telefoon vergeten, Twitter en Facebook finaal negeren, ik ben er een kei in. En ik kan het moeiteloos wekenlang volhouden. Wat zeg ik? Máándenlang. Alleen het terugkomen, daar heb ik nog weleens moeite mee.

Mijn remedie: koekjes fröbelen, dat helpt enorm tegen de après-vakantieblues. Liefst arbeidsintensieve, pietepeuterige niemendalletjes zoals deze Franse fruitschuitjes. In mijn versie lijken ze trouwens bijster weinig op het origineel, maar ze zijn gelukkig wél lekker. Maar vooral: zo heb je toch maar mooi urenlang geen moment gedacht aan het feit dat je weer gewoon aan het werk moet.

Uit een pakje: Lulu La Barquette

Glucose-fructosesiroop, abrikozenpuree 27,5%, suiker, tarwebloem 19,2%, eieren 16,8%, tarwezetmeel, geleermiddel (pectines) zuurteregelaar (citruszuur), aroma’s, droge gist.

Tips Zonder gelatine is het een stuk meer geklieder en blijft de jam erg kleverig. Het kan overigens ook met elke soort andere jam. Of met choco-hazelnootpasta. Invetten hoeft toch niet bij siliconen bakvormen? Nee, maar deze boterloze gevalletjes hebben erg de neiging om vast te plakken. Zelf maken?

Nodig voor ± 30 kleintjes: • 50 g zelfrijzend bakmeel

• 50 g suiker

• 2 grote eieren

• 2 eetl melk

• 75 g abrikozenjam

• 1 blaadje gelatine

• snufje zout

• wat olie voor invetten Voor de echte Lulu-bootjes heeft u een speciale bakvorm nodig die lastig te krijgen is. Wel goed vindbaar in Nederlandse kookwinkels is een siliconenvorm voor financiers, van die kleine rechthoekige cakejes. Doen we die toch. Oven voorverwarmen op 180 °C. Splits de eieren boven twee aparte kommen. Klop de eiwitten stijf met een snufje zout. Klop daarna de eidooiers samen met de suiker tot een luchtig mengsel. Voeg in scheuten het gezeefde bakmeel toe, plus de melk voor een soepeler geheel. Spatel luchtig de eiwitten erdoor. Verdeel over de licht met olie ingevette bakvormen, ik gebruikte er twee. Bak de cake-achtige koekjes 10 minuten tot lichtgekleurd. Maak met de onderkant van een mes meteen een dikke streep-deuk in de nog zachte koekjes. Wriemel ze uit de vorm (snij eventueel de zijkantjes even los) en laat ze op een rooster in de oven nog 2 minuten drogen. Daarna mogen ze afkoelen. Week de gelatine 5 minuten in koud water. Doe de jam met 4 eetl water in een steelpan en staafmixer tot een glad geheel. Breng aan de kook en los de gelatine al roerend erin op. Doe in een spuitflesje voor poffertjes, laat iets afkoelen en spuit in de koekjes.

