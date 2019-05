Frans Timmermans wierp de Heëlesje Gemuutligheet nooit van zich af

De bar staat gereed, de sfeerverlichting hangt en de kleine honderd gasten kunnen staan of zitten waar ze willen. Niets staat een gezellig tuinfeest bij Henk Verreck nog in de weg. En de gastheer is nog goedgemutst ook. Hoewel de uitslag nog niet volledig vaststaat, heeft zijn PvdA donderdag een eclatant resultaat behaald. Het is weer eens wat anders, na jaren van kommer en kwel. Zeker in Heerlen, waar Verreck de partij in de gemeenteraad vertegenwoordigt. In zijn eentje.

Toegegeven, het feest staat al een tijdje gepland. Maar een betere timing om het leven te vieren, is er niet. Of hij trots is? Me dunkt, ja. En allemaal dankzij mede-Heerlenaar Frans Timmermans, wiens (momenteel nauwelijks bewoonde) woning zo’n tachtig meter verderop staat. “Zijn pro-Europaverhaal is aangeslagen, waarbij hij ook heeft gewezen op de tekortkomingen en mogelijke oplossingen. Hij kan iets veranderen. Daarnaast is hij een aimabele man. Frans is wie hij is, mensen stemmen toch op een persoon die zij denken te kennen.”

SP-stad Dat een Heerlenaar op de PvdA stemt , is niet vanzelfsprekend. Van oudsher is de stad een SP-bolwerk, groot gemaakt door oud-Kamerlid Jan de Wit en zijn vrouw Riet. Dat de recente Provinciale Statenverkiezingen in Heerlen uitliepen op een nek-aan-nekrace tussen SP en PVV, beloofde ook al weinig goeds. Maar zie, het anti-Europese sentiment van beide partijen heeft het afgelegd. De uitslagen per gemeente zijn weliswaar nog onbekend, een grove indicatie van GeenPeil wijst ook in Heerlen op een ruime meerderheid voor de PvdA. © Koen Verheijden

Gewoon te voet Het heet zijn stamkroeg te zijn, al valt daar tegenwoordig iets op af te dingen aangezien hij in Brussel woont “Frans is aanraakbaar, dat vinden de mensen fijn hier.” Aan het woord is Peter Paul Lenssen, onderwijsdirecteur havo van Timmermans’ oude school, het Bernardinuscollege. Hij zag de spitskandidaat donderdag om vijf voor acht de school binnenwandelen om zelf zijn stem uit te brengen. “Een dag eerder kwam er iemand van de beveiliging langs, met een grote auto natuurlijk. Frans kwam gewoon over de parkeerplaats aangelopen en gaf eerst de receptioniste een hand. Heerlenaren houden van iemand die met beide voeten op de grond staat. Zoals hij ook in een sweater met zijn sjaaltje bij Roda staat. Daarnaast denk ik dat Limburgers graag op eigen mensen stemmen. Dat verbindt, hè.” En er heeft nog iets meegespeeld, denk Lenssen: de wijze van campagne voeren bij andere partijen. “Zij belichtten vaak een enkel onderwerp of zochten de confrontatie, zoals de VVD met Forum voor Democratie en de SP via het Hans Brusselmans-filmpje met de PvdA. Dat is hier niet de usance. Frans werd subtiel gepositioneerd als een betrouwbare man. Dat vond ik goed.” Henk Verreck voor zijn huis. © Koen Verheijden

Mijnwerkers Hij is bevlogen, goed benaderbaar. En hij draagt overal uit dat hij trots op Heerlen is ‘Heëlesje Gemuutligheet’, staat er boven de ingang van café Pelt. Onder de toren van de Sint Parcratiuskerk is Timmermans thuis. Sterker nog, hier startte hij in oktober zijn campagne als spitskandidaat. Het heet zijn stamkroeg te zijn, al valt daar tegenwoordig iets op af te dingen aangezien hij in Brussel woont. Maar achterin de zaak herinnert een kleine foto aan een van de vele bezoeken die Timmermans hier heeft gebracht. Eigenaar Frits Pelt is blij ‘dat de boodschap heeft gewonnen en niet het cynisme’. Dat ook veel stadgenoten er zo over denken, begrijpt hij wel. “Wij zijn een buitenwijk van Aken, Hasselt en Luik liggen om de hoek. Natuurlijk heb je hier ook mensen die tegen Europa zijn, maar toch niet zo veel.” Eens per maand houdt Pelt op zondag de talkshow Nao de Mes (Na de Mis) over lokale onderwerpen. Timmermans schoof al diverse keren aan als tafelgast. Het was op een van die middagen dat Maria Schmets (68) haar stadsgenoot aansprak. Sindsdien volgt ze hem op Facebook en is ze fan. “Hij is bevlogen, goed benaderbaar. En hij draagt overal uit dat hij trots op Heerlen is. Ik weet wel zeker dat zijn succes iets met zijn persoonlijkheid te maken heeft. Voor het eerst in mijn leven had ik donderdag ook een voorkeur voor de PvdA. Daarvóór stemde ik D66.” Voor Verreck is het te hopen dat, tegen de tijd dat er weer lokale verkiezingen zijn, Timmermans een rol in de campagne kan spelen. De laatste keer paste het niet, met de dramatische uitslag tot gevolg. “Frans is een trotse Zuid-Limburger, zijn beide opa’s waren mijnwerkers. Dit is zijn plek, dat draagt hij uit. En hij straalt kracht uit. Het is zuur dat Frans het nu zo goed doet, maar dat we in zijn stad maar één zetel hebben. Dus de volgende keer heb ik hem er graag bij.”

