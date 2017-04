Frans-Guyana is kwaad, maar weet niet wat het wil

We zijn de verschoppelingen van het moederland. Les oubliés!" Rinaldys Medrano gooit zijn armen wanhopig in de lucht. De 44-jarige Dominicaan kwam meer dan twintig jaar geleden in Frans-Guyana wonen, gelokt door de aantrekkelijke voorzieningen van een Europese verzorgingsstaat: kinderbijslag, werkloosheidsuitkering en pensioen. Hij vestigde zich met zijn vrouw in Saint-Laurent-du-Maroni, toen nog een slaperig dorpje op de grens met Suriname, in de hoop er een nieuw leven op te bouwen.

Het liep echter totaal niet zoals Medrano ooit voor ogen had. Vandaag woont de elektricien - werkloos sinds een arbeidsongeval twee jaar geleden een enorm litteken achterliet op zijn scheenbeen - met zijn vrouw en zes kinderen in een eigenhandig getimmerd huisje zonder stromend water. Op hun modderige erf lopen tientallen kippen, konijnen en ganzen rond, die het gezin kweekt en verkoopt om het hoofd boven water te houden. In de tweekamerwoning staan niet veel meer dan een gasfornuis en enkele wankele stoelen. "Jaren geleden al hebben we een sociale woning aangevraagd, maar van de overheid krijgen we steeds weer te horen dat er niet genoeg geld is om die te bouwen", moppert Medrano. Hij opent een nieuwsbericht op zijn telefoon. "Terwijl Parijs vorig jaar wel meer dan anderhalf miljard euro heeft besteed aan een stuk snelweg van twaalf kilometer op het eiland Réunion. Hoe maak je me dan wijs dat wij geen achtergestelde kolonie meer zijn?"

Gecombineerd met zowel het hoogste moordcijfer als met de hoogste werkloosheidsgraad van het hele land maakt dat van Frans-Guyana een explosieve cocktail van onbehagen. Een cocktail die luid tot ontploffing kwam toen Ségolène Royal, nog enkele weken lang minister van ecologie en duurzame ontwikkeling, medio vorige maand voor een internationaal congres in hoofdstad Cayenne was. Tientallen gemaskerde mannen vielen tijdens haar aanwezigheid het congresgebouw binnen, waarop Royal prompt besloot terug naar Parijs te keren. Dezelfde dag bezetten eveneens gemaskerde actievoerders de consulaten van onder andere Suriname en Haïti, die sindsdien nog steeds gesloten zijn. Ze eisten de onmiddellijke uitwijzing van alle gevangenen uit die landen, omdat die er volgens hen voor zorgen dat de gevangenissen in Frans-Guyana overbevolkt zijn.

500 broeders tegen de misdaad

De groep actievoerders met bivakmutsen laat zich '500 frères contre la délinquance' noemen, ofwel '500 broeders tegen de misdaad'. Naar eigen zeggen zijn ze geen privémilitie, maar vooral een groep 'bezorgde jongeren'. In elk geval staan ze er niet alleen voor, want amper enkele dagen na hun acties in Cayenne legden ontevreden werknemers van elektriciteitsbedrijf Électricité de France het werk neer en blokkeerden ze de toegang tot de internationale raketbasis in de gemeente Kourou, vanwaar onder meer de Europese Ruimtevaartorganisatie haar satellieten lanceert. De geest was uit de fles. Plots stonden naast de '500 frères' overal in het departement tientallen actiegroepen op die tot vandaag staken, betogingen organiseren en grote verkeersassen blokkeren. Scholen en overheidskantoren zijn gesloten, supermarkten hebben vooral lege winkelrekken in de aanbieding, bankautomaten zitten regelmatig zonder cash en het ziekenhuis van Cayenne zag zich vorige week zelfs genoodzaakt operaties uit te stellen.

Het is fysiek heel zwaar hier dag in dag uit te staan, maar we zijn natuurlijk niet van plan zomaar op te geven

"Wij willen dat ze daar in Parijs nu eindelijk eens naar ons beginnen te luisteren. En blijkbaar kon dat alleen door vlak voor de presidentsverkiezingen alles plat te leggen. Wat mij betreft zorgen we ervoor dat de stemlokalen in Frans-Guyana zondag zelfs niet open kunnen gaan", vertelt de 33-jarige Léon Chaumet, onderwijzer op een school in Saint-Laurent-du-Maroni. Al drie weken lang bemant hij met gelijkgezinden een wegversperring vlak voor de 'Super U', een chique warenhuisketen waar expats met heimwee geïmporteerde Franse kaas en flessen Bordeaux kunnen kopen.

Maar ook de actievoerders hebben het zichzelf hier gerieflijk gemaakt. Onder een drietal witte partytenten staan veldbedden, een televisietoestel, een oven en enkele koelboxen met drankjes. Chaumet: "Het is fysiek heel zwaar hier dag in dag uit te staan, maar we zijn natuurlijk niet van plan zomaar op te geven. Ook de aankondiging van de politie dat ze de volgende dagen streng wil optreden tegen wegversperringen, schrikt ons niet af. We willen van de regering horen dat ze bereid is te investeren in ons onderwijs, in onze veiligheid en in onze infrastructuur. Het internet is traag en om de haverklap valt het signaal op onze mobiele telefoons weg, terwijl de telecomsatellieten hiervandaan worden gelanceerd. Zeg nu zelf, dat is toch belachelijk?"

