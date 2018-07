Frans elftal na twintig jaar weer het beste van de wereld

Frankrijk bleek de meest stabiele ploeg van een toernooi, waar Duitsland, Spanje en Argentinië snel werden uitgeschakeld en videoscheidsrechters het spel eerlijker maakten. De verliezend finalist van het laatste EK won met een betrouwbare defensie en razendsnelle spitsen zes van de zeven duels. De laatste groepswedstrijd tegen de Denen eindigde onbeslist (0-0).

De dapper strijdende Kroaten mogen ook terugkijken op een geslaagd WK. De nationale ploeg van een land met ruim 4 miljoen inwoners toonde ook weer veerkracht tegen de Fransen, net als in de gewonnen achtste finale, kwartfinale en halve eindstrijd na verlenging. Het bleek niet voldoende voor de hoofdprijs.

Antoine Griezmann vestigde alle aandacht op zich in een volgepakt stadion Loezjniki. De Franse aanvaller van Atlético Madrid nam in de achttiende minuut de vrije trap die Mario Mandzukic verkeerd op zijn hoofd kreeg. De Kroaat passeerde als eerste speler ooit in een WK-finale zijn eigen doelman (0-1). Diezelfde Mandzukic was woensdag nog de gevierde toen hij in de verlenging van de halve finale tegen Engeland voor de winnende treffer tekende (2-1).

Veelzeggend voor de veerkracht van het elftal van bondscoach Zlatko Dalić was dat Ivan Perisic in de 28e minuut fraai gelijkmaakte. Toch ging Kroatië met een achterstand rusten. Griezmann nam een hoekschop die Perisic op een hand kreeg. De Argentijnse scheidsrechter Néstor Pitana zag dat niet meteen, maar op advies van de videoscheidsrechter bekeek hij het moment nog even op televisie. Pitana koos alsnog voor een strafschop, die Griezmann benutte.

Kroatië ging na rust op zoek naar de gelijkmaker, met een risico op een Franse counter. Het succesvolle elftal van bondscoach Didier Deschamps verstond het hele WK al de kunst om via een gesloten defensie zijn snelle aanvallers te bereiken.

In de 59e minuut was het ook weer zo ver en opnieuw was Griezmann betrokken bij die treffer. Hij legde de bal af op Paul Pogba, die mooi raak schoot. Zes minuten later was het Kylian Mbappé, die voor 4-1 zorgde. De negentienjarige aanvaller was nog niet eens geboren toen Frankrijk in 1998 voor het eerst de wereldtitel veroverde. Mandzukic bracht Kroatië nog terug naar 4-2, na een kapitale blunder van doelman Hugo Lloris.

Uniek gezelschap

Met het winnen van de wereldtitel in Moskou zijn de Franse bondscoach Didier Deschamps en de Franse aanvaller Kylian Mbappé toegetreden tot een uniek gezelschap. Deschamps (49) is de derde voetbalpersoonlijkheid in de historie die als speler en als trainer WK-goud veroverd. De Braziliaan Mario Zagallo en de Duitser Franz Beckenbauer gingen hem voor.



Toen Deschamps als middenvelder in 1998 in eigen land de wereldtitel pakte, was Mbappé nog niet geboren. Met 19 jaar is hij nu de tweede tiener die in de WK-finale heeft gescoord. Mbappé bracht tegen Kroatië de vierde Franse treffer op zijn naam. Pelé was zeventien jaar toen hij voor Brazilië in de WK-finale van 1958 tegen Zweden (5-2) tot scoren kwam, twee keer zelfs.

Voor verdediger Raphaël Varane, die als enige Fransman geen speelminuut miste op het WK, was de wereldtitel dit seizoen de tweede hoofdprijs. Hij won eerder met Real Madrid de Champions League. Varane is de elfde speler die deze zeldzame dubbel binnenhaalt.

Het is de vijfde keer dat een WK-finale zes (of meer) treffers oplevert. De laatste keer was in 1966: Engeland - West-Duitsland 4-2. In de laatste vier WK-finales (2002-2014) werd in totaal niet meer dan zes keer gescoord.

Mario Mandzukic (Kroatië) is na Ernie Brandts (1978) de tweede speler die in één WK-duel een eigen doelpunt maakt en in het juiste doel scoort.