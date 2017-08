Frans-Duits belastingstelsel moet Brussel over de streep trekken

De aangekondigde verlaging van de winstbelasting in Frankrijk door president Macron is volgens zijn minister van financiën slechts het startschot. Samen met Duitsland wil het land de basis leggen voor een gezamenlijke belastinggrondslag voor bedrijven. Zo kan belastingontwijking worden tegengegaan.

Begin september zou Bruno Le Maire, de Franse minister van financiën, zijn plan al willen presenteren in een informele vergadering van de Europese ministers van financiën. “Het doel is een gezamenlijke belastinggrondslag met Duitsland in 2018, als basis voor een harmonisatie tussen alle 19 landen van de eurozone”, zo zei Le Maire tegen persbureau Bloomberg. Het Duitse ministerie van financiën liet weten dat beide landen inderdaad over belastingen gesproken hebben, maar dat pas na de Duitse verkiezingen in september concrete voorstellen zijn te verwachten.

Opmerkelijk De uitspraken van Le Maire zijn opmerkelijk. Een Frans-Duitse alleingang op belastinggebied zou een scherpe breuk zijn met de Europese inspanningen tot dusverre. De inzet was de afgelopen jaren juist gericht op het introduceren van één belastinggrondslag voor alle EU-lidstaten, cctb in Brussels jargon. Dat houdt in dat alle winst van een bedrijf op Europees niveau wordt belast, en vervolgens via een verdeelsleutel tussen de landen wordt verdeeld, zegt hoogleraar belastingheffing van bedrijven Jan van de Streek. “De voorstellen voor een Europese winstbelasting bestaan al sinds 2011. Ze zijn vanaf het begin nooit heel serieus genomen en onderhandelingen kwamen al in een impasse rond 2013.” Vorig jaar kwam het plan echter weer in beeld doordat de internationale strijd tegen belastingontwijking steeds serieuzer gevoerd werd. Voor besluitvorming is unanimiteit nodig en die is ver te zoeken in de Europese Unie Het doel van het voorstel is tweeledig, aldus Van de Streek. “Aan de ene kant zorgen voor een aantrekkelijk Europees belastingstelsel dat de concurrentie met rest van de wereld aan kan. Aan de andere kant het op Europees niveau aanpakken van belastingontwijking.”

Voor- en tegenstanders Volgens de hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam is het grote voordeel van een gezamenlijke winstbelasting het verdwijnen van de zogeheten verrekenprijzen. Dat zijn de prijzen die multinationals rekenen voor transacties tussen dochterbedrijven in verschillende landen. “Die verrekenprijzen zijn manipuleerbaar waardoor belastingontwijking mogelijk wordt”, zegt Van de Streek. Volgens Le Maire duren de initiatieven rond de cctb echter te lang. Voor besluitvorming is unanimiteit nodig en die is ver te zoeken in de Europese Unie. Door met Duitsland te beginnen met een geharmoniseerd belastingstelsel, is de noodzaak tot unanimiteit weg. Andere landen kunnen zich simpelweg aansluiten bij het Frans-Duitse initiatief, aldus Le Maire. Daarmee zet hij tegenstanders van belastingharmonisatie in Europa voor het blok. Vooral Ierland, Luxemburg en Nederland hebben veel te verliezen bij het nieuwe stelsel, omdat deze landen nu veel bedrijven naar zich toetrekken met fiscale voordeeltjes en speciale afspraken. “Nederland is al sinds 2011 tegen het plan voor een Europese winstbelasting”, zegt Van de Streek. “Staatssecretaris Wiebes wil Nederland zoveel mogelijk concurrerend houden op belastinggebied. In een Europese winstbelasting kun je alleen nog maar op het belastingtarief concurreren als land.”

