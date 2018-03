Frankrijk zegt au revoir tegen het stokbroodje en omarmt de hamburger

Het is een nationaal symbool, de jambon-beurre: een derde van een baguette met meestal gekookte ham op een flinke laag boter. Alleen is aan zijn heerschappij een eind gekomen. De hamburger kwam de laatste tijd steeds dichterbij en is hem vorig jaar voorbijgestreefd. Volgens marktonderzoeker Gira Conseil steeg de verkoop van hamburgers vorig jaar met 9 procent. Er zouden 1,460 miljard hamburgers zijn verkocht tegen 1,215 miljard jambon-beurre.

Een andere aanwijzing voor de onverbiddelijke opkomst van het ronde broodje: 85 procent van de 145.000 restaurants heeft inmiddels een hamburger op de kaart staan, van de allereenvoudigste brasserie tot en met met sterrenrestaurants. Bernard Boutbol van Gira Conseil spreekt van een 'ware hysterie' rond de burger. Hij verklaart de populariteit uit het feit dat Fransen nu eenmaal erg van vlees, brood en kaas houden.

Frankrijk is voor McDonald's de tweede markt na de VS. De vestiging aan de Parijse Champs-Élysées is met ruim vijfduizend klanten per dag de best presterende zaak van de keten in de wereld. Maar opmerkelijk is dat maar 30 procent van de burgers in Frankrijk in fastfoodrestaurants wordt gegeten. De Fransen hebben een duidelijke voorliefde voor de brasserie- of de gastronomische burger. Diverse topchefs bedachten een eigen versie. Yannick Alléno (drie Michelinsterren) 'creërde' in 2008 een burger die door The New York Times werd uitgeroepen tot de beste in de wereld. Het hotel Le Meurice serveert hem nog steeds voor €42,50, met friet.

Franse eigenzinnigheid

Het geheim van de betere burger is dat het vlees ter plekke door een gehaktmolen is gehaald of in ieder geval van de slager komt. Op die manier kan de klant veilig de 'cuisson' aangeven, dat wil zeggen of de burger net als bij een biefstuk rood, medium of goed doorbakken moet zijn. De Amerikaanse Harvard-marketingprofessor Theodore Levitt voorspelde in de jaren tachtig een grote toekomst voor producten die gestandaardiseerd, betrouwbaar en goedkoop zijn. Maar in Frankrijk stuitte fast food - dat precies aan die eisen voldoet - om die reden op meer weerstand dan elders en deed McDonald's er langer over om een succes te worden.

Waarschijnlijk is de voorliefde voor authentiek voedsel ook de reden voor de populariteit van kwaliteitsketens die zich nadrukkelijk profileren als een Frans antwoord op 'McDo' zoals de wereldmarktleider in Frankrijk wordt genoemd. De bekendste is 'Hamburgeratelier' Big Fernand, dat in een industriële setting hamburgers serveert met rauwmelkse kazen en geconfijte uien of gedroogde tomaten en platte peterselie.