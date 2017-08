Frankrijk wil actie om Amerikaanse techbedrijven eindelijk hun belasting te laten betalen

Beide bedrijven kwamen deze week in het nieuws vanwege de (weinige) belasting die zij afdragen. In Frankrijk berichtte Le Parisien dat huizenverhuurplatform Airbnb vorig jaar minder dan 100.000 euro belasting had afgedragen, ondanks de meer dan 10 miljoen boekingen die in het land plaatsvinden. Daarmee is Frankrijk de tweede markt voor Airbnb na de Verenigde Staten.

Lees verder na de advertentie

Amazon, de gigant die vooral online verkopen en online computerdiensten aanbiedt, betaalde via zijn holding in Luxemburg 16,5 miljoen euro aan belasting over een omzet van 21,6 miljard.

'Onacceptabel' Le Maire noemde het gedrag van Airbnb in het Franse parlement ‘onacceptabel’, en eist dat de Europese ministers van financiën in september de druk op de bedrijven opvoeren. “Wij willen dat de Europese Unie de leiding neemt om dit wereldwijde probleem aan te pakken. En Frankrijk heeft een aantal zeer ambitieuze ideeën om dat debat vooruit te helpen”, zei de minister zonder precies in te vullen welke ideeën dat dan moeten zijn. Amazon betaalde 16,5 miljoen euro aan belasting over een omzet van 21,6 miljard Eerder deze week liet Le Maire al weten samen met Duitsland te werken aan een gezamenlijke belastinggrondslag voor bedrijven. Uiteindelijk moet die de basis vormen voor een volledig geharmoniseerd belastingstelsel in de landen van de eurozone. Volgens de zakenkrant Financial Times stuurt Frankrijk aan op een aparte clausule in de Frans-Duitse samenwerking voor techbedrijven. Voor die groep is het makkelijker om te schuiven met winst, omdat moeilijk te bepalen is wel bedrijfsonderdeel nu precies bijdraagt aan het resultaat. Bedrijven maken volop gebruiken van die mazen in de wet door de winst te laten neerslaan in landen met een laag tarief (zoals Bermuda), of landen die bereid zijn de grondslag dusdanig uit te hollen zodat er nauwelijks belasting verschuldigd is. Nederland lokt vooral via die laatste weg veel internationale bedrijven naar zich toe. Lees hier al onze berichtgeving over belastingontwijking.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.