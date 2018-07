Frankrijk stuurt Belgen naar huis

Via een beproefd recept maakte Frankrijk gisteravond in Sint-Petersburg een einde aan de WK-droom van België, dat strandde in de halve finale van het WK (1-0). Les Bleus nemen het zondag in de eindstrijd op tegen de winnaar van Kroatië-Engeland (vanavond, 20.00 uur).

De Franse bondscoach Deschamps heeft een succesvolle machine gemaakt van Les Bleus. Niet met een stijl die de schoonheidsprijs verdient, wel op een manier die de essentie van voetbal raakt; anticiperen op de kracht van de tegenstander en spelend met organiserend, defensief vermogen. Als extra wapen het dode spelmoment.

Les Bleus, gestructureerder spelend dan de Brazilianen, gaven de Belgen een lesje in volwassenheid en efficiëntie. Kijk naar Pogba, kijk naar Kanté en zie hoe ze vrijwel altijd op de juiste positie staan. Ze orkestreren het spel. Dan weer temporiserend, vervolgens razendsnel versnellend. Ze weten wat er nodig is. Elke keer weer. Dat is toch net even iets anders dan De Bruyne en Hazard, die het verschil steeds probeerden te maken met hun dribbels maar zich vaak murw beukten op de onwrikbare Franse defensie.

Afmattende schaakpartij Geduld, geduld, geduld; dat was het devies bij Frankrijk-België. Enerzijds uit respect voor het organiserende vermogen van de tegenstander, aan de andere kant spelend in de wetenschap dat één klein foutje fataal kon zijn in de Russische kunststad. En, voor wie er oog voor had: kunst werd wel degelijk geleverd. Niet door een spetterende climax van een honderd meter sprint, maar via afmattende schaakpartij en één beslissende zet. Beide ploegen werden tactisch bewapend het veld ingestuurd. De Belgische bondscoach Martinez gunde een basisplaats aan Dembélé. Hij werd links voor de verdediging geposteerd, terwijl Chadli op de rechterflank de positie van de geschorste Meunier innam en Hazard vanaf links begon. Hazard moest renderen tegen de Franse rechtsback Pavard, zo was de gedachte. Dáár lagen de kansen. Hazard was voor rust ook de gevaarlijkste pion aan Belgische zijde. Zijn dribbels, vaak van buiten naar binnen, zorgden vaak voor dreiging. Varane kon een inzet van Hazard ternauwernood uit het doel verwerken. Pavard kreeg het defensief weliswaar te verduren, maar aanvallend was de verdediger het dreigendst voor rust. Mbappé, die in de aanloop naar de halve finale niet meetrainde vanwege een gekwetste rug, zette Pavard met een fraaie steekpass alleen voor Courtois, die met zijn rechtervoet nipt redde.

Standaardsituatie Het gesloten duel vroeg eigenlijk om een doelpunt; een oprisping van individuele klasse. Die bevlieging kwam er niet, wel het doelpunt. Het was geen verrassing dat de score kort na rust werd geopend uit een standaardsituatie. Zo gaat dat bij meer dan 40 procent van de treffers op dit WK. De Franse verdediger Umtiti troefde Fellaini af in de lucht en kopte de corner van Griezmann binnen: 1-0. Martinez, geprezen om zijn tactiek in de kwartfinale tegen Brazilië (2-1), moest na de achterstand vanzelfsprekend concessies doen aan zijn speelplan. Mertens verving Dembélé, waarna de Rode Duivels meer ten aanval trokken. Met meer dreiging ook. De Bruyne (schot) en Fellaini (kopbal) konden gevaarlijk worden – beiden na voorwerk van Mertens. Fellaini, een speler die wel iets kan forceren, moest daarna verrassend naar de kant (voor Carrasco). Maar wie er ook in het veld stond; Les Bleus, met achterin Pavard, Umtiti, Varane en Hernández, gaven geen moment de indruk dat hun eerste finaleplaats sinds 2006 in gevaar zou komen. België miste persoonlijkheden die opstonden omdat de wedstrijd erom vroeg. Dát maakte het verschil tussen de finale en de troostfinale. Frankrijk - België 1-0 (0-0). 51. Umtiti 1-0. Scheidsrechter: Cunha (Uru). Toeschouwers: 64.286. Geel: Kanté, Mbappé (Frankrijk), E. Hazard, Alderweireld, Vertonghen (België). Frankrijk: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernández; Pogba, Kanté, Matuidi (86. Tolisso); Mbappé, Giroud (85. N'Zonzi), Griezmann. België: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; De Bruyne, Witsel, Dembélé (60. Mertens), Fellaini (80. Carrasco); Chadli (91. Batshuayi), R. Lukaku, E. Hazard.