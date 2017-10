Frankrijk schrapt na twee jaar de noodtoestand

De noodtoestand is sindsdien vijf keer verlengd omdat er steeds nieuwe aanslagen waren. Maar op 1 november is het echt afgelopen. De afschaffing is mogelijk dankzij een aangescherpte antiterrorismewet die gisteren werd aangenomen door de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. De nieuwe wet maakt veel regels uit de noodtoestand definitief, tot ongenoegen van mensenrechtenorganisaties en linkse politici. Die vinden dat de overheid de aantasting van burgerlijke vrijheden van de afgelopen jaren nu juridisch normaliseert.

Lees verder na de advertentie

Verdachten krijgen de plicht om aan de politie hun inlognamen en wachtwoorden af te staan

Onder de huidige noodtoestand kan de politie het verkeer van personen of voertuigen beperken wanneer ze wil. Agenten kunnen ook huisarrest opleggen en huiszoekingen doen zonder tussenkomst van de rechter. De nieuwe wet geeft de politie grofweg diezelfde bevoegdheden, maar dan permanent, zij het alleen in het geval van een terreurverdenking. Bij huiszoekingen moet er vooraf wel een rechter aan te pas komen.

Het wordt voor gezagsdragers ook eenvoudiger om gebedshuizen te sluiten die haatdragende ideeën verspreiden of geweld verheerlijken. En de nieuwe wet biedt de inlichtingendiensten extra mogelijkheden bij het afluisteren van digitale communicatie. Zo krijgen verdachten de plicht om aan de politie hun inlognamen en wachtwoorden af te staan van al hun internetaccounts.