Frankrijk schaamt zich voor het verwende personeel van Air France

De werknemers van Air France ­bedreigen de toekomst van hun bedrijf en dat wekt ook in Frankrijk beroering. De staat moet zijn handen ervan aftrekken, meent een groeiend aantal critici.

Het kwartje is nog niet overal gevallen. Zo meent de chique-linkse krant Le Monde dat de malaise bij de luchtvaartmaatschappij het gevolg is van een ‘gebrek aan dialoog’. ‘Er zijn alleen maar verliezers’, zo staat er in een commentaar dat de verantwoordelijkheid voor de impasse verdeelt over alle partijen.

Natuurlijk, topman Jean-Marc Janaillac had zijn lot niet moeten verbinden aan een referendum ­onder de 40.000 werknemers in de hoop daarmee de vakbonden te passeren. Hij rekende erop dat de toenemende impopulariteit van de ­pilotenbond SNPL hem een ruime meerderheid zou opleveren.

Wraak Dat pakte anders uit. Waarschijnlijk doordat de 14.000 stewardessen en stewards de internetstemming over een loonbod gebruikten om wraak te nemen op de lancering van prijsvechter Joon. Voor deze dochter werden goed­kope krachten van buiten het bedrijf ­gerekruteerd. Janaillac moet verbijsterd zijn geweest toen hij vrijdagavond zag dat 55 procent van de werknemers hem liet vallen. Maar de eerst verantwoordelijken voor het debacle zijn de werknemers, die het ontbreekt aan realiteitszin. ‘Air France krabbelde de laatste tijd net weer op’, schrijft zakenkrant Les Échos. ‘En wordt nu weer kopje onder ­geduwd door onredelijke loon­eisen.’ Air France-KLM is structureel minder rendabel dan de concurrentie en dreigt nu inkomsten mis te lopen Air France-KLM is structureel minder rendabel dan de concurrentie en dreigt nu inkomsten mis te lopen – de staking kost 25 miljoen euro per dag – die investeringen in de vloot en nieuwe bestemmingen mogelijk hadden gemaakt. Ook de econoom Nicolas ­Bouzou kan er niet over uit. Hij schaamt zich zelfs voor ‘de verwende kinderen’ van Air France, zegt hij. In de afgelopen twee weken nam de consultant en essayist vijf keer het vliegtuig. Maar één vlucht verliep volgens plan. “Bij Air France is men blind voor alle ontwikkelingen van de laatste tijd. Een maatschappij als Norwegian brengt je in een fantastische Boeing Dreamliner van Parijs naar New York. Voor 250 euro minder dan Air France.” Tekst loopt door onder de afbeelding air france KLM koers © Brechtje Rood

Bureaucratisch Dat een groeiend aantal klanten het heeft gehad met Air France, dringt kennelijk niet door, stelt Bouzou vast. Maar niet alleen het personeel, ook de Franse staat en opeenvolgende directies hebben een aandeel in het drama, benadrukt Bouzou. “Air France is altijd een bureaucratische onderneming geweest die in 1933 door de staat is opgericht om orde in het aanbod te brengen. Er stonden altijd hoge ambtenaren aan het hoofd. Die hielden het personeel wel kostenplaatjes voor, maar een echte visie hebben ze nooit gepresenteerd, er waaide nooit enige ­ondernemersgeest bij het bedrijf.” De Franse staat is bovendien ook nog eens een ‘schizofrene aandeelhouder’, aldus Bouzou. “De staat heeft een aandeel van 14 procent, maar belast het bedrijf aan de andere kant flink, onder andere met een te hoge luchthavenbelasting via de ADP, de Aéroports de Paris, een staatsbedrijf.” De staat moet het aandeel verkopen zodat anderen kunnen doen wat gedaan moet worden Nicolas Bouzou, econoom Alle ogen zijn nu gericht op de regering die een beslissende stem heeft in de benoeming van de opvolger van Janaillac. Er gaan stemmen op dit hoofdstuk over te slaan en Air France gelijk maar los te laten. “Air France heeft alleen nog een toekomst als het op eigen benen staat”, zegt Bouzou. “De staat moet het aandeel verkopen zodat anderen kunnen doen wat gedaan moet worden. Het personeel mag niet langer denken dat er altijd een vangnet is als het mis mocht gaan.”