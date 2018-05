Frankrijk onderzoekt terroristisch motief van steekpartij in Parijs

De steekpartij vond rond 21 uur plaats in de buurt van de Opéra Garnier, in het tweede arrondissement van de stad.

Francois Molins, de officier van justitie die belast is met terrorismebestrijding, zei dat de werkwijze van de man op een terreurdaad wijst. Zo schreeuwde hij volgens getuigen 'Allahu akbar'. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft verklaard dat de man 'een soldaat' van de beweging was.

President Emmanuel Macron zei op Twitter dat Frankrijk niet zal toegeven aan 'de vijanden van de vrijheid'. Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb sprak zijn medeleven uit met de slachtoffers van deze 'afschuwelijke actie'. Hij prijst daarnaast de 'koelbloedige politiediensten' die de aanvaller wisten te neutraliseren.